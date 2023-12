TG Poste, intervista esclusiva a Giorgia Meloni

Nel corso di un’intervista esclusiva condotta dal TG Poste, la direttrice Federica De Sanctis ha esplorato il primo anno di attività di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio. Il colloquio ha offerto uno sguardo approfondito sulle sfide affrontate e le realizzazioni raggiunte durante il mandato di Meloni a Palazzo Chigi. Il Capo del Governo ha espresso il suo plauso per il ruolo cruciale svolto da Poste Italiane nel Paese, evidenziando progetti significativi come Polis e la pionieristica piattaforma online dedicata al made in Italy nel mondo. L’intervista è fuori dai soliti schemi ordinari del giornalismo canonico, vi consigliamo di guardarla perché rappresenta uno sguardo diverso da ciò che si vede in tv. Per guardare l’intervista, cliccate qui.