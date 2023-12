Nella prima giornata di votazioni, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato significative modifiche al Decreto Anticipi, estendendo la proroga dello smart working nel settore privato per i genitori con figli under 14 fino al 31 marzo 2024. Parallelamente, è stato approvato l’aumento di 5 milioni di euro per il bonus psicologo, portando gli stanziamenti complessivi a 10 milioni per il 2023.

Smart Working Prorogato e Nuove Regole. La proroga dello smart working nel privato è stata introdotta attraverso emendamenti presentati da Pd e M5s, consentendo ai genitori di minori under 14 di continuare la modalità di lavoro agile fino alla fine di marzo 2024. Tuttavia, la proroga non si applica ai lavoratori fragili e nella Pubblica Amministrazione, suscitando preoccupazioni nell’opposizione.

Bonus Psicologo Potenziato. Il via libera unanime al bonus psicologo è stato ottenuto mediante emendamenti riformulati al Decreto Anticipi, aumentando i fondi di 5 milioni di euro per il 2023. Il contributo massimo per persona è ora di 1.500 euro, portando il limite complessivo a 10 milioni di euro per quest’anno.

Agevolazioni Fiscali e Esenzioni Iva. L’emendamento ha introdotto esenzioni dall’Iva per interventi di chirurgia estetica a fini terapeutici, richiedendo un’apposita attestazione medica. Inoltre, l’imposta sugli integratori alimentari è ridotta al 10%, suscitando perplessità riguardo alle coperture finanziarie, soprattutto per l’Iva sugli interventi estetici, considerato il loro impatto significativo sul gettito fiscale.

Garanzie per i Contribuenti e Tempo Aggiuntivo per il GSE. La Commissione ha anche introdotto maggiori garanzie per i contribuenti soggetti a verifiche fiscali e concesso più tempo al GSE per la vendita di gas stoccato.

Prossime Tappe e Preoccupazioni dell’Opposizione. Nonostante l’iter veloce auspicato dal governo e dalla maggioranza, l’opposizione, in particolare il Pd, ha espresso preoccupazioni riguardo a una presunta spaccatura all’interno della maggioranza, temendo un allungamento dei tempi.