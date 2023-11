Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis, è stato nominato uno dei nuovi membri della Hall of Fame della pubblicità organizzata dalla AAF

L’American Advertising Federation (AAF), la ” Unifying Voice for Advertising”, ha annunciato le persone da inserire nella AAF Advertising Hall of Fame (AHOF) del 2024. Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis, è uno dei sei luminari del settore che si uniscono a questo prestigioso gruppo.



I premiati di quest’anno sono stati scelti in seguito a un rigoroso esame supervisionato da un Consiglio di Giudici composto da uno stimato gruppo di leader del settore e da altri membri della Hall of Fame. Oltre a Francois, tra i candidati figurano (in ordine alfabetico): Jerri DeVard, CEO e fondatore, Black Executive CMO Alliance (BECA); Jeff Goodby, Co-Presidente, Goodby Silverstein & Partners; Bill Imada, Co-Fondatore, Presidente e Chief Connectivity Officer, IW Group; Marc Pritchard, Chief Brand Officer, P&G; e Donna Weinheim, Ex Partner, Executive Creative Director, BBDO; Cliff Freeman & Partners.

François ha sempre cercato di andare oltre lo status-quo, con un notevole talento nel coniugare gli aspetti commerciali con una genuina sensibilità per le cause socialmente responsabili e l’etica ambientale. Ha raggiunto risultati di vendita notevoli e la riconoscibilità globale dei marchi arruolando illustri leader mondiali, icone culturali del cinema, della televisione e della musica e ambientalisti di fama mondiale. Come ha detto François, “il più grande valore del marchio che posso offrire è dimostrare che i nostri marchi hanno dei valori”. “Sono estremamente grato di ricevere questo riconoscimento”, ha detto François. “Semplicemente non sarebbe stato possibile senza un Gruppo con 14 marchi iconici americani, francesi, tedeschi e italiani che insieme compongono una sinfonia. Un CMO può interpretare magnificamente un marchio, ma con l’accompagnamento di molti marchi illustri, possiamo divertirci un po’, insieme al gran numero di persone straordinariamente talentuose, instancabili e coraggiose dei nostri team Stellantis e degli incredibili roster di agenzie in tutto il mondo, che insieme hanno portato i nostri marchi alle più alte vette del successo.” Aggiunge François: “Spesso questi risultati arrivano alla fine della carriera, nel mio caso mi piace pensare che, dopo 15 anni alla guida del team marketing del nostro Gruppo, sono solo all’inizio”.

François ha trovato il modo di far salire il Dalai Lama su una Lancia semplicemente mettendo in pratica ciò che predica. Lottare per i diritti umani in Tibet coinvolgendo Richard Gere durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino. Far apparire i Premi Nobel Mikhael Gorbaciov, Lech Walesa e Nelson Mandela in uno spot a sostegno delle libere elezioni in Myanmar. Creare con Sean Penn, praticamente da un giorno all’altro, la campagna a sostegno dell’Organizzazione di soccorso di Haiti consegnando veicoli Jeep per aiutare a distribuire cibo e acqua. Per difendere Detroit nel bel mezzo della Grande Recessione, con la musica audace di Eminem e un messaggio coraggioso “Imported from Detroit” nel primo spot del Super Bowl della durata di due minuti nella storia del Big Game, che ha contribuito a risollevare un’industria, una città e una nazione.

La sua proposta di utilizzare il “Pale Blue Dot” di Carl Sagan in una campagna Jeep è stata determinante per il lancio del primo veicolo Jeep elettrificato, la Jeep Wrangler 4xe. François ha approfittato del fatto che il Super Bowl cadeva nel Groundhog Day, solo per la seconda volta nei 54 anni di storia del Big Game, per ingaggiare l’inafferrabile Bill Murray, che ha ripreso il suo famoso ruolo di Phil Connors dal film originale del 1993, e creare uno spot che non solo ha raggiunto la vetta delle classifiche del Super Bowl, ma si è anche aggiudicato i massimi riconoscimenti al Festival di Cannes post-pandemia. Ma non si è fermato lì.

François ha collaborato con l’organizzazione RED® di Bono per utilizzare FIAT, il marchio che gestisce come CEO dal 2011, per sensibilizzare milioni di persone nella lotta all’AIDS e al Covid. Poi è riuscito a convincere Bruce Springsteen ad apparire nella campagna del Super Bowl per “The Middle”, la prima volta che Springsteen ha accettato di apparire in uno spot televisivo per un qualsiasi marchio, in “un appello a tutti gli americani a riunirsi e a cercare un terreno comune mentre guardiamo collettivamente alla strada da percorrere”.

Francois, in quanto CEO Fiat (oltre che CEO Ds automobiles) ha intrapreso la sua iniziativa più audace: lanciare la nuova 500 solo elettrica.

Per François, la passione per un approccio etico non si limita al marketing, ma riguarda anche la produzione dei veicoli. Durante un pranzo con Leonardo DiCaprio, ha convinto l’ambientalista a schierarsi al suo fianco in Europa nel tentativo di convertire la più popolare city car del mercato di massa in una vettura completamente elettrica, per dare forma al futuro della mobilità urbana in tutto il mondo.

Oltre al marketing, François ha una vasta esperienza lavorativa nelle operazioni commerciali e nelle vendite grazie ai ruoli di leadership ricoperti negli ultimi trent’anni. Ha assunto ruoli di leadership in Citroën prima di entrare in FIAT nel 2005. È stato il lead executive di Lancia S.p.A. e poi del marchio Chrysler (2009) dopo la fusione tra Chrysler Group e FIAT, e CEO di FIAT Automobiles dal 2011. Parallelamente, François ha ricoperto il ruolo di CMO dal 2008, mantenendo questa posizione per due decenni e tre fusioni. Sebbene l’azienda si sia evoluta e riformata tre volte – da Chrysler Group, a FCA e ora a Stellantis (nel 2021), un gruppo di 14 marchi – il ruolo di François come CMO è stato costante.

François è stato recentemente nominato nella Forbes CMO Hall of Fame (2022), dopo essere apparso più volte nell’elenco dei “CMO più influenti del mondo” di Forbes dal 2014. È stato nominato due volte “Grand Brand Genius” da Adweek; è stato nominato “Branding Power Player” da Billboard Magazine (2016) e Advertising Age l’ha nominato come “Marketer of the Year” (2012).

L’acclamato “Farmer” (2013) del marchio Ram, con la voce del leggendario speaker radiofonico Paul Harvey, e “Wisdom” (2016) del marchio Dodge, che celebra il 100° anniversario del marchio con protagonisti centenari che dispensano la loro saggezza di vita, sono stati nominati “Nielsen Automotive Ad of the Year”.

François e il suo team hanno ottenuto un Primetime Emmy® Award per “Outstanding Commercial” per la campagna del Super Bowl “Imported from Detroit” nel 2012 ed è stato nuovamente nominato per un Primetime Emmy® Award nella categoria “Outstanding Commercial” nel 2012 per “Halftime in America” e nel 2020 per lo spot del Super Bowl “Groundhog Day” con Bill Murray.

François ha conseguito una laurea in economia, finanza e marketing presso l’Università Dauphine (Parigi) e un diploma presso l’IEP (Istituto delle Scienze Politiche, Parigi).

In oltre 70 anni di storia, solo 282 leggende della pubblicità e 12 aziende globali sono state elette nella Hall of Fame. I nominati del 2024 saranno premiati nel corso di una cerimonia di gala che si terrà il 25 aprile 2024 al Cipriani Wall Street.

“La AAF Advertising Hall of Fame riunisce i più importanti leader della pubblicità, del marketing, dei media e della tecnologia americana ed è un altro esempio di come la AAF sia la “Unifying Voice for Advertising”, ha commentato Steve Pacheco, Presidente e CEO dell’American Advertising Federation.