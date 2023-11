Fiorisce la grande arte con il nuovo Calendario Pirelli

Il Calendario Pirelli 2024, noto per le sue iconiche immagini, celebra il suo 50° anniversario con un’edizione straordinaria intitolata “Timeless” (Senza Tempo). Il fotografo dietro quest’opera è Prince Gyasi, un talentuoso artista autodidatta originario del Ghana. La sua storia inizia quando era un adolescente che scattava le prime foto con un iPhone, e ora è riconosciuto come uno dei migliori nel suo campo.Quest’anno, il Calendario presenta un cast eccezionale e significativo. Oltre alle celebrità come l’attrice Angela Bassett, la poetessa Amanda Gorman, e l’attore Idris Elba, c’è anche il sovrano Otumfuo Osei Tutu II, re di Ashanti, che è la prima volta che un monarca partecipa a questo progetto. Il calendario presentato a Londra si caratterizza per la sua più ampia caratura culturale. Le immagini, più simili a dipinti che a fotografie, rivelano una pianificazione meticolosa, creando un ponte unico tra fotografia e pittura. Prince Gyasi ha scelto di scattare sia a Londra che in Ghana, integrando la cultura del suo paese nelle immagini. Il Ghana, definito come una “terra speciale”, offre una cornice unica e ha permesso a Gyasi di trasmettere l’energia e la vitalità della sua comunità.Il lavoro di Gyasi, influenzato dai ricordi dell’infanzia e dalla cultura ghanese, si distingue per l’uso audace del colore. La sua estetica vivace, basata su contrasti e blocchi di colori, diventa terapia attraverso i colori, trasmettendo positività e felicità.