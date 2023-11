Continuità e crescita, CheBanca! evolve in Mediobanca Premier

Dal 15 gennaio 2024, CheBanca! diventerà Mediobanca Premier, nella foto l’a. d. del gruppo Alberto Nagel, in linea con il Piano Strategico 2023-26. Questo cambiamento rientra nel consolidamento del ruolo della Divisione di Gestione Patrimoniale nel percorso di crescita come partner finanziario qualificato nella gestione del risparmio e degli investimenti. L’impegno contrattuale, prodotti e servizi attivi rimarranno invariati, incluso l’IBAN dei conti.Le carte di pagamento e i carnet di assegni già emessi saranno validi fino alla scadenza, senza sostituzioni anticipate. Le credenziali per accedere ad Area Clienti e App rimarranno le stesse. A partire dal 15 gennaio 2024, il sito istituzionale sarà www.mediobancapremier.com, offrendo tutti i canali necessari per entrare in contatto con l’istituto.