Contents.com celebra il successo del lancio della piattaforma SaaS su Product Hunt

Il 7 novembre 2023 Contents.com, la tech company leader di mercato nell’ideazione, creazione e trasformazione di contenuti, ha lanciato il proprio prodotto su Product Hunt, piattaforma che consente di pubblicizzare il lancio di prodotti all’interno dell’industry martech. Product Hunt adotta un sistema in cui chiunque può presentare alla community il proprio servizio e attraverso i voti degli utenti le novità possono raggiungere la homepage e ottenere visibilità.

Nel giro di pochi giorni, la soluzione All-in-One di Contents.com ha ottenuto oltre 650 upvotes, cioè feedback positivi da parte di un’audience internazionale di marketer e appassionati di tecnologia, posizionandosi in Top 5 tra i prodotti in evidenza della giornata.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti durante il lancio ufficiale di Contents.com sulla piattaforma di Product Hunt, una community altamente specializzata e attenta alle novità del mondo tech. Questo ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, evidenziando l’importanza di mettere l’accento sul migliorare la creazione di contenuti originali ed efficienti, ottimizzando nel contempo i processi di lavoro” – afferma Massimiliano Squillace, CEO e Fondatore di Contents.com.

La piattaforma di Contents.com emerge nel panorama martech come strumento indispensabile per i marketer, grazie a funzionalità innovative e all’avanguardia. A spiccare è la feature “Brand Voice”, che consente ai brand di definire e mantenere un tono univoco e riconoscibile, essenziale per costruire una comunicazione efficace e coerente. Altri tool decisamente apprezzati sono il text-to-image che permette di realizzare immagini di qualità partendo da un input testuale, il “SEO Article” che permette di redigere articoli strutturati e ottimizzati SEO in modo rapido, partendo anche solo da una parola chiave. Il “Content Rewriter” rinnova i contenuti esistenti, mentre il “Content Paraphraser” e il “Social Media Generator” amplificano le capacità di miglioramento dei contenuti. Creatività potenziata, AI, qualità e efficienza sono driver imprescindibili nel continuo sviluppo del servizio proposto a tutti i clienti.