Banca Ifis entra nella compagine azionaria di Treccani

Banca Ifis S.p.A. entra nella compagine azionaria dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., tramite la sottoscrizione di una quota di partecipazione, pari al 2,4%, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato in data odierna dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. ha inoltre deliberato favorevolmente circa la nomina di Ernesto Fürstenberg Fassio, nella foto, Presidente di Banca Ifis S.p.A., come nuovo Consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione della società.

Franco Gallo, Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, ha dichiarato: “Per la Treccani, società di diritto privato di interesse nazionale e punto di riferimento della cultura e dell’identità italiana, l’apertura a nuovi soci ha un grande valore strategico, consentendo l’integrazione di competenze nella compagine societaria e permettendo di consolidare e sviluppare il ruolo della Treccani e i suoi innovativi progetti”.

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, ha dichiarato: “Il sostegno alla cultura e all’eccellenza italiana rappresenta uno dei pilastri della nostra agenda sociale, che realizziamo attraverso Kaleidos, il Social Impact Lab della Banca che promuove iniziative a elevato impatto sociale. Per questo motivo, siamo lieti di sostenere Treccani, che da quasi un secolo rappresenta il punto di riferimento per il sapere e la cultura del nostro Paese. Ci auguriamo che il nostro impegno possa fornire un ulteriore contributo per favorire la diffusione del patrimonio culturale, scientifico, economico e imprenditoriale italiano”.

L’ingresso nel capitale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. rappresenta un ulteriore passo nel cammino di sostegno al mondo della cultura intrapreso da Banca Ifis sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio. Un sostegno che la Banca assicura attraverso Kaleidos, il Social Impact Lab, nato nel 2022, che ha l’obiettivo di sviluppare progetti ad elevato impatto sociale agendo su tre aree: comunità inclusive; benessere delle persone; cultura e territorio. In quest’ultimo ambito rientrano una serie di iniziative tra le quali “Economia della Bellezza”, la piattaforma che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza che esprime il nostro Paese, non solo negli ambiti più tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle PMI che la Banca sostiene con i suoi prodotti e servizi.

Il sostegno alla cultura si allarga poi al mondo dell’arte dove la Banca, in occasione delle celebrazioni dei suoi 40anni, ha presentato il Parco Internazionale di Scultura, presso la propria sede di Villa Fürstenberg, a Mestre, già oggi case history internazionale in materia di corporate collection e cultural and social responsability. Attraverso Kaleidos, Banca Ifis ha, inoltre, promosso “Your Future You”, il progetto didattico di economia sociale della 21 Gallery che, attraverso la metodologia del life & executive coaching e della creatività artistica, offre ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte. Banca Ifis sostiene il mondo della cultura anche attraverso partnership con le principali manifestazioni artistiche del nostro Paese: è main sponsor della Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea “Roma Arte in Nuvola” 2023 e del Padiglione Italia all’interno della Biennale di Venezia 2023.