Alessandro Benetton Lancia 2100 Ventures: 30 mln per le startup del futuro

Alessandro Benetton (nella foto) apre un nuovo capitolo come investitore nell’innovazione, puntando su giovani talenti e mirando a rafforzare i legami tra l’ecosistema del venture capital italiano e quello europeo.

Il noto imprenditore italiano, ha lanciato 2100 Ventures, una nuova iniziativa di venture capital con una dotazione di capitale iniziale di 30 milioni di euro. La società avrà sede a Londra e Milano e sarà guidata da un team di giovani professionisti con esperienza nel settore finanziario e del venture capital internazionale: Andrea Gennarini, Andrea Casasco e Andrea Gurnari.

L’obiettivo principale di 2100 Ventures è investire in startup attive nei settori B2B SaaS, Climate Tech, Fintech e Data su base pan-europea. La piattaforma, che ha già effettuato sei investimenti, opererà principalmente in fase early-stage, offrendo finanziamenti compresi tra 250.000 e 750.000 euro per acquisire quote dell’1% al 5% delle startup selezionate.

Il progetto, definito da Benetton come “con cuore italiano ma con una grande ambizione europea”, punta a rafforzare i legami tra l’ecosistema del venture capital italiano e quello europeo. Il team di 2100 Ventures collaborerà con i migliori venture capitalist internazionali per attrarre investimenti esteri nelle startup italiane più promettenti, facilitando allo stesso tempo l’accesso dei founder europei al mercato italiano e del Sud Europa.

Il sostegno alla crescita delle startup è evidente anche attraverso il coinvolgimento di autorevoli advisor, tra cui il business angel Luca Ascani, il General Partner di Unruly Capital Stefano Bernardi e il co-fondatore di Scalapay Raffaele Terrone.

Tra i primi investimenti di 2100 Ventures figurano startup come Jet HR, specializzata nell’automatizzazione e semplificazione dei processi di gestione dei dipendenti e delle buste paga per le PMI; autone, che promuove la crescita delle aziende retail attraverso la gestione data-driven dell’inventario; e BonusX, una piattaforma che agevola l’accesso ai benefici fiscali e sociali tramite la digitalizzazione dei processi.

Alessandro Benetton, alla guida di Edizione, ha dichiarato che con 2100 Ventures intende fare da apripista per la sua famiglia in un ecosistema poco sviluppato in Italia, incoraggiando altri a aggregarsi all’iniziativa per affrontare sfide urgenti con strumenti più innovativi.

Il team di 2100 Ventures è composto da giovani talenti che fungono da congiunzione tra le esperienze vissute all’estero e l’Italia. Benetton sottolinea l’importanza di avere giovani talenti in squadra, affermando che “per costruire imprese leader prima ancora delle idee oggi è fondamentale avere in squadra giovani talenti.”

Con sei investimenti già effettuati e una visione chiara per il futuro, 2100 Ventures si presenta come un attore significativo nel panorama del venture capital, contribuendo all’innovazione e alla crescita delle startup europee.