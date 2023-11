Pensioni e affitti brevi, i nodi della Legge di Bilancio

Il Parlamento italiano è chiamato a esaminare la Legge di Bilancio per il 2024, affrontando diverse questioni cruciali che includono le pensioni per alcune categorie di dipendenti pubblici e la regolamentazione degli affitti brevi. La scadenza per presentare emendamenti è fissata per martedì, e mentre la maggioranza si impegna a non apportare modifiche, alcuni capitoli caldi come le pensioni e gli affitti brevi sono al centro dell’attenzione. Uno dei punti centrali di discussione riguarda il capitolo delle pensioni per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui i medici. Il governo sta lavorando per trovare soluzioni che evitino grossi tagli agli assegni previdenziali nel pubblico a causa di un ricalcolo imminente. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che si può migliorare la manovra, soprattutto per evitare che medici e infermieri lascino il lavoro per andare in pensione anticipatamente. Una possibile soluzione su cui si sta convergendo è limitare il pesante ricalcolo solo a chi andrà in pensione anticipata grazie al metodo contributivo, salvando chi raggiunge l’età massima per la pensione. Tuttavia, questa ipotesi è legata al problema delle coperture, con la caccia alle risorse che potrebbe coinvolgere anche un nuovo taglio all’indicizzazione delle pensioni più ricche. Gli affitti brevi sono un altro argomento di rilevanza, e l’accordo in maggioranza prevede modifiche alla cedolare secca, mantenendo al 21% per la prima casa e aumentando al 26% solo dal secondo appartamento affittato. Inoltre, vi è un emendamento per rafforzare il bonus psicologo con 40 milioni di euro, su cui insiste anche il Partito Democratico.