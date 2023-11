Il Centro Stile Alfa Romeo veste la C43 con una Livrea dedicata in stile “Las Vegas”

Alfa Romeo prende parte al nuovo Gran Premio americano di Las Vegas con una livrea speciale creata appositamente per l’occasione dagli abili e creativi designers del Centro Stile Alfa Romeo.

Al cospetto del maestoso “Aria Resort & Casino” i due piloti Valtteri Bottas and Zhou Guanyu sono stati i protagonisti di coinvolgenti attività ed insieme al team Alfa Romeo hanno svelato al cospetto di numerosi fans del Motorsport ed appassionati Alfa Romeo la monoposto C43 vestita per l’occasione da un “abito su misura” dedicato a Las Vegas e al suo stile ammaliante e stravagante.

In dettaglio, la livrea creata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo è ispirata alla capitale dell’intrattenimento per eccellenza, celebre per i suoi lussuosi casinò. La vettura si presenta con una base total black in cui il rosso della livrea originale è richiamato dalle carte da gioco con i simboli del cuore e del quadrifoglio in oro metallizzato, arricchiti da alcuni tocchi in rosso.

L’iconico Quadrifoglio che identifica le più perforrmanti creazioni Alfa Romeo si sostituisce in questo caso al seme dei fiori sulle carte da gioco. Il numero 6, posizionato al centro delle carte con seme e cuore, è inserito come tributo ai 6 anni di partnership con il marchio Sauber. Le ruote si presentano nello stesso color oro metallizzato con tocchi di rosso.

La livrea non si limita solo alla vettura ma diventa protagonista anche sulle tute dei piloti Alfa Romeo. In questo caso il quadrifoglio in oro campeggia sul petto dei piloti, così come l’oro è il colore scelto per i loro nomi e i relativi numeri in gara.