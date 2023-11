Prezzi in aumento: Altroconsumo rivela l’effetto limitato del Carrello Tricolore

Dal 1° ottobre, Altroconsumo ha condotto un’indagine sui prezzi di 125 categorie di prodotti in 15 punti vendita tra Milano e Roma, al fine di valutare l’impatto del trimestre antinflazione. I risultati rivelano che, nonostante l’iniziativa, solo il 24% delle categorie ha prezzi scontati, escludendo alimenti essenziali come olio d’oliva, acqua, e prodotti freschi.

L’iniziativa antinflazione, nata dalla collaborazione tra governo, Grande distribuzione e produttori, non ha generato abbastanza occasioni di risparmio. Il numero delle offerte classiche della grande distribuzione è diminuito del 36% in media nel periodo preso in esame.

I prezzi dei prodotti nel carrello tricolore, sebbene in calo del 78% rispetto a maggio/giugno, non sono i più convenienti sullo scaffale nella maggior parte dei casi. Le catene coinvolte nell’indagine includono Conad, Eurospin, Esselunga, Il Gigante, Lidl, Panorama, Penny Market, Supercoop/Ipercoop. L’analisi ha rivelato che il numero complessivo di prodotti in offerta è aumentato solo dell’11%, passando da 1.860 a 2.069. Tuttavia, le altre promozioni, a causa dell’introduzione del carrello tricolore, sono diminuite significativamente. Ad esempio, le offerte legate alla carta fedeltà sono diminuite del 34%, mentre quelle con “prezzo basso sempre” hanno registrato una diminuzione del 60%. Nonostante il calo dei prezzi nel carrello tricolore, solo il 22% dei prodotti si è rivelato il più conveniente nella categoria. Per il restante 78%, sono state individuate alternative più economiche. In generale, i prezzi dei prodotti, tra promozioni e non, sono aumentati rispetto a maggio/giugno, registrando un aumento del 4% e del 5% nei supermercati e negli ipermercati, e dell’1% nei discount.