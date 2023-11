Piemme, partner strategico di Mondadori Media per la valorizzazione di Brand Focus

Mondadori Media ha affidato in esclusiva a Piemme, concessionaria del Gruppo Caltagirone, la vendita in Italia degli spazi pubblicitari su magazine, canali digitali, social, app e le sponsorizzazioni degli eventi per i brand divulgativi Focus, Focus Junior, Focus Pico, Focus Storia, Focus Scuola e Focus Wild.

“Piemme rappresenta il partner ideale per la valorizzazione di alcuni nostri brand, in virtù dell’importante network di investitori in settori strategici per la nostra area Scienza e della sua presenza capillare sul territorio”, commenta Carlo Mandelli, nella foto, amministratore delegato Mondadori Media. “La collaborazione, iniziata a gennaio 2023 con Tv Sorrisi e Canzoni e Chi, sta generando ottimi risultati. La sua estensione ai brand del sistema Focus consolida il percorso di diversificazione delle attività commerciali intrapreso dal Mondadori Media e la strategia di riposizionamento del nostro portfolio prodotti”, conclude Mandelli.

L’accordo, afferma una nota, si inserisce in un processo, cominciato con i brand Tv Sorrisi e Canzoni, Chi, Guida Tv e Telepiù, di ampliamento progressivo di una partnership strategica che è risultata vincente grazie alla combinazione tra il posizionamento leader dell’editore e l’expertise della concessionaria.