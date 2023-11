Energy, 7,15 mln dal PNRR per la Giga-factory italiana di sistemi di accumulo per batterie al litio

Energy S.p.A., società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, comunica di aver ricevuto da parte di Invitalia (agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) la comunicazione di concessione delle agevolazioni per l’istanza relativa al Contratto di Sviluppo della filiera produttiva strategica “Rinnovabili e Batterie” previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’assegnazione prevede un co-finanziamento del 16% (circa Euro 7,15 milioni, a fondo perduto, erogato a SAL a partire dal 2024 e fino al 2026) su un importo complessivo di circa Euro 43 milioni ai fini della costruzione della Giga-factory per la produzione di batterie per sistemi ad accumulo per le rinnovabili presso il quartier generale di Energy in Veneto. Nella valutazione dei progetti, è stata riconosciuta priorità all’idoneità dei progetti a sviluppare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie (come meglio dettagliato dal decreto 25 marzo 2022). “Siamo molto felici di ricevere da parte delle autorità competenti l’accettazione del nostro progetto, coerente con gli obiettivi del PNRR e quindi con le indicazioni del Recovery Plan europeo in materia di rinnovabili”, ha detto Davide Tinazzi, nella foto, AD di Energy S.p.A.. “La filiera delle batterie per i sistemi di accumulo di energia è ritenuta strategica per il nostro Paese. Oltre a rappresentare un riconoscimento del valore della nostra iniziativa, questo è un grande segnale che siamo fieri di poter dare al mercato, che ci infonde ulteriore fiducia verso il nostro progetto industriale”.