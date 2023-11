Somec in testa alla crescita del settore: dati positivi e strategie future

Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM), azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano nel settore civile e navale, ha esaminato e approvato oggi i dati gestionali relativi ai ricavi consolidati al 30 settembre 2023. La riunione è stata presieduta da Oscar Marchetto.

Nei primi nove mesi dell’anno in corso, il Gruppo Somec ha registrato ricavi per un totale di 280 milioni di euro, segnando un significativo aumento rispetto ai 228,1 milioni registrati nello stesso periodo del 2022. La performance positiva, attestata al +22,7%, è attribuibile sia allo sviluppo organico del business (+16,3%) che alle acquisizioni (+6,4%, con beneficio integrale per la divisione Mestieri).

La divisione Sistemi Ingegnerizzati di Architetture Navali e Facciate Civili ha evidenziato ricavi per 160 milioni di euro, mostrando una crescita del 21,8% rispetto ai 131,4 milioni registrati nei primi nove mesi del 2022. Questo incremento è stato sostenuto dal costante aumento delle attività di refitting, dal contributo positivo delle facciate civili negli Stati Uniti e dal progresso delle commesse navali esistenti.

La divisione Sistemi e Prodotti di Cucine Professional, ora denominata “Talenta,” ha registrato ricavi per 45,8 milioni di euro, evidenziando una leggera contrazione del 3,2% rispetto ai 47,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Tale variazione è attribuibile al positivo andamento di Oxin, attiva nei sistemi di cucine personalizzate per navi passeggeri e yacht da diporto, bilanciato dalla riduzione del fatturato delle società del settore civile in attesa degli effetti positivi delle azioni di rilancio commerciale, inclusa la partecipazione alla fiera internazionale Host nel mese di ottobre.

I ricavi della divisione Mestieri, focalizzata sulla progettazione e realizzazione di interni personalizzati, sono saliti a 74,2 milioni di euro, rappresentando un incremento significativo del 50,2% rispetto ai 49,4 milioni registrati nello stesso periodo del 2022. L’acquisizione di Budri e Lamp Arredo nel secondo semestre del 2022 e di Gino Ceolin dal 1° gennaio 2023 ha contribuito con 14,7 milioni di euro di ricavi aggiuntivi, corrispondenti a un aumento del 29,7% a livello divisionale.

Inoltre, la crescita organica è stata del +20,5%, mostrando un notevole aumento rispetto al dato del primo semestre (+3,7%). Questo successo è attribuibile alla performance degli interior navali e all’avvio delle attività di Mestieri S.r.l., che ha contrattualizzato e realizzato nuove commesse nel settore del lusso, beneficiando delle eccellenze artigiane della divisione.

Il Presidente di Somec, Oscar Marchetto, nella foto ha dichiarato: “Questi risultati confermano il trend di crescita che sta vivendo il nostro Gruppo. I volumi d’affari sono robusti, con la business unit dedicata alle architetture navali e facciate civili che beneficia dell’avanzamento delle commesse e Mestieri che accelera la propria corsa, in linea con il progetto di sviluppo che abbiamo programmato per questa divisione. Nonostante la complessità del contesto, che presenta diversi elementi di incertezza, non mancano opportunità di ulteriore crescita. Lo dimostra l’ottimismo proveniente dal settore crocieristico, con consistenti ordinativi attesi già per il 2024 per nuove navi e refitting di navi esistenti, mentre proseguono i segnali positivi anche per Mestieri, sempre più apprezzata da committenti internazionali di alto profilo e sensibili al lusso, alla maestria artigianale e appassionati, come noi, alla bellezza del saper fare italiano.”