Calcio, Walter Mazzarri ritorna al Napoli: Il colpo di scena del Presidente De Laurentiis

Il Napoli ha sconvolto il calcio italiano annunciando il ritorno di Walter Mazzarri (nella foto) alla guida tecnica della squadra. Una mossa a sorpresa firmata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che lo ha preferito l’esperienza dell’ex allenatore albanese Igor Tudor (i rumors parlavano di lui come possibile sostituto di Rudi Garcia).

Il ritorno di Mazzarri, dopo quasi 11 anni dal suo addio, è stato annunciato oggi dal presidente De Laurentiis tramite un tweet: “Bentornato Walter”. Il tecnico livornese, già al timone del Napoli dal 2009 al 2013, sembra essere una scelta dettata dal cuore, con una forte sintonia con la città e una conoscenza approfondita del calcio vincente di Luciano Spalletti.

Il contratto è stato firmato solo un’ora prima dell’annuncio ufficiale, e Mazzarri si impegna a traghettare la squadra fino alla fine della stagione, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il quarto posto in Serie A e i quarti di finale in Champions League. Durante la sua precedente esperienza a Napoli, Mazzarri ha portato la squadra a vincere la Coppa Italia nel 2012 e a ottenere un prestigioso secondo posto nella stagione successiva.

Il primo incontro tra Mazzarri e De Laurentiis si è tenuto stamattina, mentre Tudor, che era stato precedentemente considerato per la posizione, è stato momentaneamente messo in “ghiacciaia”. La decisione di De Laurentiis sembra essere stata rapida, evidenziando la scelta di Mazzarri come una decisione di cuore.

Il tecnico livornese dirigerà l’allenamento di domani a Castel Volturno, senza una conferenza stampa di presentazione prevista. Nel pomeriggio, è previsto un ulteriore incontro con De Laurentiis per definire lo staff tecnico. Mazzarri potrebbe portare con sé solo tre collaboratori, tra cui il vice Frustalupi, il preparatore atletico Pondrelli, e forse l’ex giocatore del Napoli Totò Aronica.

Mentre l’ufficialità del ritorno di Mazzarri è stata annunciata, sul sito del club è stato pubblicato il comunicato dell’esonero di Rudi Garcia, l’ex allenatore della squadra.

Il Napoli sembra ora affrontare una nuova era con il ritorno di Mazzarri, il quale, con il suo passato vincente e la sua profonda conoscenza della squadra, cerca di riportare la brillantezza e la fiducia ai campioni d’Italia. La tattica annunciata sarà un 4-3-3, seguendo la scia del Napoli di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di riconquistare i cuori dei tifosi azzurri.