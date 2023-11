Silvestrin & Associati si unisce a Skillstudio ed entra nel Gruppo NoLoop: gli advisor coinvolti

Silvestrin & Associati, agenzia di eventi specializzata nel luxury in ambito moda, bellezza ed arte, si è unita a Skillstudio, neonata società con l’ambizione di diventare una solida e originale realtà della comunicazione d’impresa nell’area fashion e beni di lusso, entrando così far parte del Gruppo NoLoop, leader nell’organizzazione di eventi di grande risonanza in particolare nei settori automotive, banking, food & beverage, che allarga così le sue competenze anche al mondo del lusso.

Spada Partners ha curato la struttura dell’operazione e la tax due diligence con un team guidato dal partner Francesco Molinari (nella foto) coadiuvato da Nicola Brigandì.

Cap Advisory ha assistito NoLoop in qualità di financial advisor sia dell’operazione che del relativo financing, con un team composto da Matteo Pattavina e Fabiano Piras.

ADVANT Nctm ha assistito NoLoop per gli aspetti legali con un team composto dal partner Pietro Zanoni e dall’associate Natali Prodan.

La Silvestrin & Associati, guidata da Giuseppe Silvestrin, ha collaborato con marchi prestigiosi come Bulgari, Camera Nazionale della Moda Italiana, Curiel, Etro, Giada, Goolden Goose e Gruppo Condé Nast e, nel corso degli anni, ha organizzato eventi speciali, sfilate di moda e mostre in tutto il mondo, da Pechino e Dubai a Sydney, Shanghai, Jeddah e Chongquing.

Il gruppo NoLoop, guidato da Paolo Donzelli, è composto da noti professionisti nel settore della comunicazione e degli eventi, una fucina di idee ed esperienze.