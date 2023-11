Con l’acquisizione di Love Home Swap, HomeExchange apre le porte a 9000 nuovi membri, di cui 256 italiani

Lo scorso marzo Emmanuel Arnaud, cofondatore della piattaforma HomeExchange, ha annunciato l’acquisizione del suo principale concorrente: Love Home Swap. Grazie a questa operazione, HomeExchange, leader mondiale dello scambio case, ha aperto le porte a oltre 256 membri italiani provenienti dalla piattaforma britannica. HomeExchange conta ora oltre 150.000 membri in 145 Paesi.

Vista la crescita esponenziale che sta vivendo il fenomeno dello scambio case, favorita da un contesto inflazionistico e da una sempre maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, HomeExchange ha acquisito Love Home Swap lo scorso marzo, al fine di riunire le due comunità su un’unica piattaforma. In seguito a questa acquisizione, il player anglosassone ha continuato a operare normalmente per la prima metà del 2023, prima di essere incorporato nella comunità di HomeExchange.

Su un totale di 9.000 nuovi membri provenienti da Love Home Swap, oltre 256 italiani hanno deciso di continuare la loro avventura di scambio di case con HomeExchange, facendo spazio a 415 nuove case situate in Italia e ora presenti sulla piattaforma.

Le cifre testimoniano il successo di questa transizione conclusasi l’1 agosto, quando Love Home Swap è passato definitivamente a HomeExchange: ben 90 scambi, per un totale di 1483 pernottamenti, sono stati effettuati da ex membri di Love Home Swap, sia come padroni di casa che come ospiti. Questo risultato dimostra la capacità di HomeExchange di mantenere la qualità e la fiducia al centro del suo servizio.

“Siamo entusiasti di avere l’opportunità di accogliere la comunità di Love Home Swap in HomeExchange per formare una grande famiglia di home swapper. Questa fusione ha reso ancora più facile, sia per i nostri membri che per quelli di Love Home Swap, scambiare le proprie case per le vacanze”, afferma Emmanuel Arnaud (nella foto con il co-fondatore Charles-Edouard Girard). “Questa acquisizione è stata una vera e propria svolta nella storia di HomeExchange, che è felice di aver accolto i suoi nuovi membri all’interno di una comunità in rapida crescita e si augura di poter continuare a offrire loro una piattaforma dove regnano convivialità e fiducia, a favore di viaggi autentici da vivere in totale serenità”.