Italia in festa, i mercatini natalizi battono città d’arte e vacanze in montagna

I mercatini natalizi conquistano gli italiani, già in autunno, come evidenziato da uno studio realizzato da AstraRicerche per conto del Magico Paese di Natale, un evento natalizio che si tiene nei paesi di Govone, Asti e San Damiano d’Asti, in Piemonte. I risultati dello studio sottolineano che il 30% degli italiani predilige passeggiare tra gli addobbi, le luci, l’artigianato e i prodotti tipici dei mercatini, superando le opzioni di turismo nelle città d’arte (27,5%) e le vacanze in montagna (21,8%).

Il turismo legato ai mercatini natalizi è in forte crescita in Italia, con il 94% degli italiani che ha visitato almeno una volta un mercatino e il 60% che ne è diventato un affezionato abitué, con 25 milioni di persone che li hanno frequentati più volte. La motivazione principale di questa tendenza è il desiderio di immergersi nell’atmosfera natalizia (62%), seguito dall’aspetto enogastronomico legato all’assaggio dei prodotti tipici locali (49%).

Lo shopping nei mercatini natalizi è orientato verso prodotti artigianali (42,1%) e l’esclusività degli stessi (21,3%), con l’obiettivo di sostenere i piccoli produttori locali (20,4%). L’accessibilità dei prezzi si posiziona come l’ultima considerazione, con il 12,5%.

Gli italiani ritengono che l’esperienza ideale nei mercatini natalizi includa installazioni luminose lungo il percorso (32%), seguite dalle degustazioni di vini e prodotti locali (30%) e spettacoli a tema natalizio per intrattenere i più piccoli (22%). Elementi come tour guidati (10%) e attrazioni come ruote panoramiche (6%) ricevono meno consensi.

Per la metà degli italiani, la meta ideale per una vacanza natalizia deve avere qualcosa di “magico”, con il 49% che sottolinea l’importanza di un’atmosfera favolistica con gli Elfi e Babbo Natale. Altri fattori rilevanti includono la combinazione di spirito natalizio, cultura ed enogastronomia del territorio (35%) e la visita a luoghi freddi associati a montagna, neve e boschi (29%).