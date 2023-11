Si è svolta giorni fa presso il Museo Ferrari l’annuale cerimonia di consegna del premio “Insegna dell’Anno”, organizzato da SEIC – Studio Orlandini e da Q&A Research & Consultancy. Lidl Italia, presente sul territorio con oltre 730 punti vendita, porta a casa ben due premi: quello di “Retailer dell’anno Italia 2023-24” e il premio di “Insegna dell’anno Italia 2023-2024” nella categoria Supermercati convenienti.

I riconoscimenti sono stati assegnati dai consumatori italiani che, attraverso un apposito sito (www.insegnadellanno.it), hanno potuto esprimere, da giugno a ottobre scorsi, le loro valutazioni sull’operato di circa 550 insegne retail suddivise in 23 categorie: dall’abbigliamento all’elettronica, dall’arredamento ai supermercati.

Lidl Italia, con oltre 150.000 valutazioni in suo favore, è risultata non solo vincitrice della categoria di appartenenza, “Supermercati convenienti”, ma anche del premio “Retailer dell’anno Italia 2023-24” che decreta l’insegna della distribuzione che ha ottenuto le migliori valutazioni sia da un punto di vista quantitativo (numero di voti) che qualitativo (media voti).

Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia, ritirando il premio ha dichiarato: “Il mio ringraziamento va prima di tutto ai nostri clienti, che ci scelgono ogni giorno e che ci hanno dato un’ulteriore dimostrazione del grande rapporto di fiducia che abbiamo costruito negli anni e dell’apprezzamento per la nostra formula commerciale. Aver ricevuto la preferenza del pubblico ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre meglio.” Aggiunge Hélder Rocha, Amministratore Delegato Vendite di Lidl Italia: “Ci tengo a condividere questo premio con tutti gli oltre 21.000 collaboratori di Lidl Italia, è solo grazie al contributo di ognuno di loro che è stato possibile raggiungere questo traguardo. Siamo una grande squadra che si impegna ogni giorno con passione e dedizione per contribuire allo sviluppo dell’Azienda e per offrire ai clienti servizio, qualità e convenienza.”