Seco, crescita record nei ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di SECO S.p.A. ha approvato oggi i risultati consolidati relativi ai primi nove mesi del 2023, evidenziando una crescita costante del Gruppo SECO. I ricavi complessivi hanno raggiunto €162,1 milioni, registrando un notevole incremento del 12,0% rispetto allo stesso periodo nel 2022.

L’area geografica di maggior rilievo per la crescita è stata l’EMEA, gli Stati Uniti e l’APAC, che hanno contribuito all’incremento dei volumi di vendita. In particolare, i ricavi dell’edge computing sono cresciuti del 12%, attestandosi a €145,8 milioni, trainati dalle vendite di sistemi edge in diversi settori verticali serviti dal Gruppo.

Il business Clea ha continuato la sua crescita, generando un fatturato di €16,3 milioni nei primi nove mesi, in aumento del 12% rispetto al 2022.

Il margine lordo è passato da €68,1 milioni nei primi nove mesi del 2022 a €80,3 milioni al 30 settembre 2023, con una crescita del 17,9%. Questo risultato è principalmente attribuibile all’espansione dei settori dell’edge computing e di Clea, entrambi in crescita organica.

L’EBITDA adjusted ha registrato un aumento significativo del 16,4%, passando da €32,1 milioni a €37,3 milioni nei primi nove mesi del 2023, trainato dall’espansione del volume d’affari e dal miglioramento del margine lordo.

L’utile netto adjusted è cresciuto del 8,1%, passando da €15,0 milioni nei primi nove mesi del 2022 a €16,2 milioni al 30 settembre 2023.

Al netto degli aggiustamenti, l’utile netto è salito del 3,9%, passando da €12,0 milioni nel 2022 a €12,5 milioni nel 2023.

L’indebitamento finanziario netto adjusted è sceso da €118,8 milioni a fine 2022 a €59,7 milioni al 30 settembre 2023, principalmente a seguito di un aumento di capitale di €65,0 milioni effettuato da 7-Industries B.V.

Nonostante un contesto di rallentamento economico generale e tensioni geopolitiche, SECO prevede una buona performance nel Q4 2023, supportata dal portafoglio ordini e dai piani produttivi. Inoltre, il business Clea è atteso in ulteriore espansione, con un previsto incremento di circa €7 milioni nel medesimo periodo.

Massimo Mauri, nella foto, Amministratore Delegato di SECO, ha dichiarato: “I risultati dei primi nove mesi dimostrano la capacità di SECO di crescere anche in complessi contesti di mercato. L’evoluzione del nostro modello di business verso un’offerta integrata hardware e software è in continuo sviluppo, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei clienti in campi come Edge computing, IoT e data analytics, creando per loro una soluzione tecnologica completa, capace di differenziare il prodotto e restituire un chiaro valore aggiunto”.