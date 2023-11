UniCredit e Pitti, nuovi orizzonti per la moda italiana

UniCredit conferma il suo impegno come Main Partner di Pitti Immagine attraverso il rinnovo dell’accordo di collaborazione per il periodo 2023-2025. Questo consolidato legame tra la banca e la rinomata società promotrice dell’industria e del design della moda italiana riflette l’interesse di UniCredit nel sostenere il settore moda e il tessuto produttivo nazionale.

Il rinnovo della sponsorizzazione si inserisce nel contesto del piano UniCredit per l’Italia, che mira a contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del paese. UniCredit rimane Main Partner attivo, impegnato a offrire la propria esperienza e supporto a uno dei settori chiave dell’economia italiana.

La collaborazione tra UniCredit e Pitti Immagine prevede un percorso di supporto per le imprese del settore, affrontando le sfide della sostenibilità e dell’internazionalizzazione. Inoltre, si prevede di arricchire i percorsi formativi avviati da Pitti in collaborazione con le scuole di moda, valorizzando il talento dei giovani.

Il primo appuntamento di questa nuova sinergia sarà durante Pitti Uomo 105, che si terrà dal 9 al 12 gennaio presso la Fortezza da Basso a Firenze. Durante l’evento, l’UniCredit Theatre allestito ospiterà momenti di incontro e conversazione su moda, innovazione, economia, sostenibilità e lifestyle.

Per Annalisa Areni, nella foto, Responsabile Client Strategies UniCredit, “Il rinnovo di questa partnership conferma il nostro impegno a sostegno del settore Moda e, più in generale, del tessuto produttivo nazionale. Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Pitti, contribuendo a tenere alti i riflettori su uno dei comparti di punta del Made in Italy, rispetto al quale intendiamo continuare a porci come interlocutore attivo in materia di innovazione, sostenibilità ed internazionalizzazione. Temi su cui possiamo fare la differenza attingendo alle professionalità e al know how del nostro network, allo scopo di supportare concretamente le imprese italiane nei relativi percorsi di transizione ecologica e digitale. Questo, per noi, significa rendere tangibile il nostro operato, perseguendo attivamente il nostro obiettivo cardine: fornire alle comunità le leve per il progresso”.