Fides completa una nuova cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto

Fides S.p.A., intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo Banco Desio, ha annunciato di aver realizzato un’operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto. Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di arranger. L’operazione privata è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l’emissione di titoli “partly paid” per un importo massimo di euro 360 milioni e prevede un periodo di ramp-up pari ad un anno, nel corso del quale saranno ceduti altri portafogli derivanti da finanziamenti della stessa natura originati da Fides. Il portafoglio iniziale dell’operazione ha valore nominale pari a euro 267 milioni. L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio in ambito personal finance ed è funzionale a supportare la crescita di Fides già riscontrata nel 2023 e attesa anche per il prossimo anno. Alessandro Decio, nella foto, Amministratore Delegato di Banco Desio ha commentato: “Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di financing a conferma dell’interesse ad incrementare l’operatività del Gruppo Banco Desio nel settore della Cessione del Quinto”. Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Santander CIB hanno partecipato in qualità di Senior Noteholders, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall’Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell’interesse economico netto. L’operazione risponde ai requisiti di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402.