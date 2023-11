Enervit acquista il 100% del capitale sociale della società spagnola Enervit Nutrition

Enervit S.p.A. (nella foto, il presidente e a. d. Alberto Sorbini) prosegue nella sua strategia di internazionalizzazione e di consolidamento in mercati esteri con interessanti prospettive di sviluppo e rende noto di aver sottoscritto in data 6 novembre 2023 l’accordo vincolante per l’acquisto dalla società Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A del 50% del capitale sociale di Enervit Nutrition SL, società spagnola che distribuisce i prodotti Enervit nel territorio della Spagna e del Portogallo, di cui Enervit deteneva già il 50%.

Per l’acquisto del 50% del capitale sociale di Enervit Nutrition SL il prezzo è stato concordato nell’importo di € 1.800.000,00.

Il fatturato degli ultimi anni ha registrato una continua crescita, superando i 7 milioni di euro nel 2022.

Il Closing dell’operazione è previsto entro il 30 novembre 2023 a Madrid avanti il notaio spagnolo

Enervit è presente nel mercato spagnolo dal 2016, e grazie all’importante alleanza con la società Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A, ha potuto sviluppare il brand Enervit diventando leader nei settori della nutrizione speciale per chi fa sport e per chi è attento al proprio benessere, con una quota di mercato del 37% nel comparto delle barrette proteiche.

Questa operazione si inserisce nella strategia della Società di accrescere la propria efficienza operativa nei mercati esteri, in particolare Spagna e Portogallo, seguendo direttamente sia le catene nel mass-market sia il canale on-line, con la prospettiva di aumentare le vendite e la redditività in tali mercati.