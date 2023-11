Manovra: Mooney, prelievi contanti già in 45 mila punti vendita “Da sempre impegnati a garantire ad aziende e cittadini”

“Mooney è da sempre impegnata a garantire ad aziende e cittadini servizi di pagamento caratterizzati dalla massima sicurezza e comodità. Già dal 2018 offriamo la possibilità di prelevare contante presso la nostra rete, che oggi conta 45.000 punti vendita, ai correntisti degli istituti bancari con i quali abbiamo concluso accordi”. Così Stefania Gentile, nella foto, amministratore delegato di Mooney, in merito alle disposizioni sul prelievo di denaro contante previste dalla Manovra 2024. “Mooney – sottolinea – continuerà ad applicare a tutti i servizi di prelievo contante i controlli antiriciclaggio attualmente adottati, per tutelare al meglio esercenti e cittadini, indipendentemente dall’iter dei provvedimenti legislativi in via di definizione.”

ANSA