Lionard S.p.A. premiata da Deloitte come “Best Managed Company”

Lionard Luxury Real Estate S.p.A. è tra le vincitricidella sesta edizione del “Best Managed Companies Award”, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, corporate e social responsibility, internazionalizzazione e filiera: questi i parametri in base ai quali una giuria di esperti ha inserito Lionard S.p.A nella ristretta selezione di imprese virtuose a livello nazionale, premiate a Milano presso la sede della Borsa Italiana.

«Siamo molto lieti di aver ricevuto questo premio da una realtà prestigiosa come Deloitte. Ciò che ci gratifica è anche averlo conquistato in base a criteri che rappresentano per noi pilastri di crescita. Siamo nati per offrire a clienti con elevato potere d’acquisto un servizio di eccellenza nella compravendita di immobili di lusso. Lo abbiamo fatto, e tutt’oggi lo facciamo, investendo continuamente in innovazione e processi, ma anche diffondendo nel nostro team una cultura basata sul coltivare e accrescere le proprie competenze e sul continuo monitoraggio delle proprie performance, in un momento di consolidamento nazionale e di proiezione in chiave internazionale» afferma Dimitri Corti, fondatore e Amministratore Delegato di Lionard S.p.A..

«Siamo certi, infatti, che il futuro appartenga a tutte quelle realtà che sapranno integrare al proprio interno il meglio che la tecnologia ha da offrire, coltivando e facendo evolvere i propri talenti attraverso percorsi formativi personalizzati. Nel nostro settore di riferimento, con un aumento delle aspettative dei clienti in termini di qualità di erogazione del servizio, la differenza sarà data proprio dalla somma dei due fattori» conclude Corti.

L’eccellenza di Lionard, azienda unicorno che ha innovato il luxury real estate, riconosciuta anche da Harvard Business School, Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera

Il premio di Deloitte si aggiunge agli altri prestigiosi ottenuti nel corso dell’ultimo biennio, a testimonianza della leadership conquistata nel corso degli anni dall’azienda, unicorno nel settore dell’intermediazione e della consulenza finalizzata alla vendita di immobili di lusso con un portfolio del valore di oltre 20 miliardi di euro per oltre 3.700 proprietà.

Ad inizio 2023, infatti, Harvard Business School ha infatti scelto la Società per tenere una business lesson ad una delegazione di suoi studenti, riconoscendo nell’approccio disruptive al mercato degli immobili di lusso – perché basato su forte digitalizzazione e informatizzazione dei processi – un valore che ha portato a risultati di business distintivi, come dimostra la crescita costante di fatturato che nel 2022 ha segnato un +26% rispetto all’anno precedente (YoY), con un’EBITDA che ha sfiorato i 20 milioni di euro.

Lionard è stata inoltre inserita anche in importanti ranking come quello de Il Sole 24 Ore che l’ha riconosciuta come “Leader della Crescita 2023”. Anche Corriere della Sera ha premiato la Società includendola tra le “1.000 Imprese Champions”, ovvero le mille realtà maggiormente cresciute negli ultimi 6 anni, che hanno meglio performato come EBITDA.