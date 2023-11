Tecno vince per la sesta volta consecutiva il “Best Managed Companies” Award Deloitte Private.

Tecno, gruppo industriale fondato dall’imprenditore campano Giovanni Lombardi, nella foto, è tra le aziende vincitrici della sesta edizione del Best Managed Companies Award, premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private con la partecipazione di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Tecno è tra le sette aziende italiane a ottenere la qualifica dal 2018, anno di nascita del premio in Italia, per il sesto anno consecutivo e riconosciuta con la qualifica Gold.

L’azienda è una ESG company specializzata nella definizione di strategie e percorsi di sostenibilità di impresa che opera a supporto delle PMI con soluzioni basate sulla logica Sustaintech: accompagna le PMI nel delicato percorso verso la transizione digitale e sostenibile. Con il Polo della Sostenibilità, lanciato nel 2021, l’azienda campana ha avviato un network virtuoso, che vede tra partner V-FINANCE.

“Innovazione digitale, sostenibilità e risorse umane- dichiara il fondatore e presidente di Tecno Giovanni Lombardi- rappresentano i driver principali della continua crescita di Tecno, assumendo un ruolo determinante dell’offerta destinata ai clienti. Il valore della crescita, che viene riconosciuto anche con questo premio, è dettato anche dalle collaborazioni tra cui la creazione del laboratorio ESG con Banca Intesa Sanpaolo e la partnership con l’UCL – University College London, che ha segnato un passo importante per il programma di internazionalizzazione già avviato da diversi anni, oggi concretizzatasi con Tecno International, società di consulenza SustainTech con quartier generale a Londra”.

«Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato, ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa. Percorso che diventa virtuoso e di lunga durata, come testimoniato dal fatto che oltre l’80% delle aziende ha vinto più di un’edizione, mentre addirittura 7 realtà sono al loro sesto anno consecutivo di premiazione», commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

«In questa sesta edizione sono state ben 79 le realtà italiane che, grazie a eccellenti capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso, si sono aggiudicate il BMC Award», Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies. «Oggi le organizzazioni e i loro leader devono essere sempre più pronti per superare le numerose sfide, continuare a essere competitive e attrattive sul mercato, facendo leva sulle giuste risorse, competenze e investimenti e ponendo attenzione ai talenti in azienda», aggiunge.Fondata nel 1999 da Giovanni Lombardi, oggi l’azienda guida oltre 3500 clienti in tutta Europa. Dal 2017 è nel network di ELITE, premiata come Best Managed Company da Deloitte per 6 anni di seguito (2018-2023), selezionata come azienda One to Watch 2019 da European Business Awards; riconoscimenti che si sono consolidati nel 2021 con l’adesione al Global Compact dell’ONU.

Tecno è stata attiva in due Task Force del B20, il business forum del G20: Finance e Infrastructure ed Energy; Resource Efficiency.

“Negli ultimi anni, l’azienda- sostiene l’amministratore delegato Claudio Colucci – ha dato nuovo vigore a questi concetti, garantendo un’attenzione completa alla sostenibilità e alla definizione di strategie ESG, offrendo ai clienti un modello di crescita – consolidatosi con il Polo – che tenesse conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 e della sfida al cambiamento che tutti siamo chiamati ad affrontare.

Tecno mostra da sempre particolare attenzione anche al sociale: crede e investe nella formazione costante per i giovani talenti, con attività quali il finanziamento di borse di studio e la creazione dell’Apple Foundation Program presso le sale della Fondazione Mele del Museo e Real Bosco di Capodimonte:il primo esperimento al mondo che vede lo studio di linguaggi innovativi in una cornice storica”.