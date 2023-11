Nutanix leader nell’infrastruttura Iperconvergente

Nutanix è stata riconosciuta come leader nel settore dell’infrastruttura iperconvergente (HCI) nel report di Forrester Research, Inc. denominato “The Forrester Wave™: Hyperconverged Infrastructure, Q3 2023”. In questo report, Nutanix è stata posizionata tra i leader con punteggi molto elevati in termini di visione, innovazione, archiviazione dati, assistenza e esperienza.

Il report riconosce il ruolo di Nutanix nell’affrontare le sfide legate alla gestione di applicazioni e dati in ambienti multicloud, che spesso possono diventare complessi e costosi. Nutanix offre una piattaforma che consente alle aziende di eseguire applicazioni e gestire dati in modo uniforme ovunque, sia nel proprio data center, sia nel cloud pubblico o sul bordo della rete.

Nutanix è noto per semplificare l’infrastruttura, compresa quella del cloud ibrido, e si concentra sulla creazione di una piattaforma multicloud ibrida per le applicazioni aziendali. La sua filosofia è quella di mettere i clienti al centro dell’innovazione, collaborando con la comunità per migliorare costantemente la sua offerta.

Inoltre, Nutanix ha recentemente introdotto nuove iniziative, tra cui il lancio di Nutanix GPT-in-a-Box per semplificare l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa, una partnership strategica con Cisco per offrire soluzioni multicloud ibride e miglioramenti nella sicurezza informatica per affrontare minacce come il ransomware. La società continua a innovare e ha ottenuto nuovi clienti, tra cui Micron Technology e il Department for Work and Pensions del Regno Unito.