Aumento preoccupante dei decessi cardiovascolari legati al caldo estremo negli Stati Uniti

Secondo uno studio finanziato dal National Institutes of Health, i decessi per cause cardiovascolari dovuti al caldo estremo subiranno un importante aumento, tra il 2036 e il 2065, negli Stati Uniti. I ricercatori, il cui lavoro è stato pubblicato su Circulation, prevedono che gli adulti di 65 anni e più e gli adulti di colore saranno probabilmente colpiti in modo sproporzionato. Sebbene il caldo estremo rappresenti attualmente meno dell’1% dei decessi per cause cardiovascolari, l’analisi modellistica ha previsto che questa situazione cambierà a causa del previsto aumento dei giorni estivi con almeno 90 gradi. L’indice di calore, che tiene conto della temperatura e dell’umidità, misura la temperatura estrema. Gli anziani e gli adulti di colore saranno più vulnerabili perché molti di loro hanno problematiche mediche di base pregresse o affrontano barriere socioeconomiche che possono influenzare la loro salute, come la mancanza di aria condizionata o il fatto di vivere in luoghi che possono assorbire e intrappolare il calore, noti come isole di calore. “Gli oneri sanitari dovuti al caldo estremo continueranno a crescere nei prossimi decenni”, ha dichiarato Sameed A. Khatana, autore dello studio, cardiologo e assistente alla cattedra di medicina dell’Università della Pennsylvania, a Philadelphia. “Questo – ha proseguito Khatana – avverrà a causa dell’impatto disuguale del caldo estremo sulle diverse popolazioni, in quanto le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza potrebbero esacerbare le disparità sanitarie già esistenti”. Per generare queste previsioni, i ricercatori hanno valutato i dati a livello di contea dei 48 Stati contigui, tra maggio e settembre del periodo 2008-2019. In quel lasso di tempo si sono verificati più di 12 milioni di decessi legati a malattie cardiovascolari. Utilizzando stime di modellazione ambientale, hanno anche scoperto che l’indice di calore è salito ad almeno 90 gradi circa 54 volte ogni estate. I ricercatori hanno collegato le temperature estreme che si sono verificate durante ogni periodo estivo a una media nazionale di 1.651 decessi cardiovascolari annuali. Alcune aree, come il Sud e il Sud-Ovest, sono state colpite più di altre, come il Nord-Ovest e il Nord-Est. Utilizzando analisi modellistiche per prevedere i cambiamenti ambientali e demografici, gli scienziati hanno preso in considerazione il periodo 2036-2065 e hanno stimato che ogni estate, circa 71-80 giorni saranno più caldi di 90 gradi.Sulla base di questi cambiamenti, la squadra di ricerca ha previsto che il numero di decessi cardiovascolari annuali legati al caldo aumenterà di 2,6 volte per la popolazione generale, passando da 1.651 a 4.320. Questa stima si basa sul fatto che le emissioni di gas serra, che intrappolano il calore del sole, siano mantenute al minimo. Se le emissioni dovessero aumentare in modo significativo, i decessi potrebbero più che triplicare, arrivando a 5.491. Per gli adulti più anziani e per quelli di colore, le proiezioni sono più marcate. Tra gli anziani di 65 anni e più, i decessi potrebbero quasi triplicare, passando da 1.340 a 3.842 se le emissioni di gas serra rimarranno costanti, o a 4.894 in caso contrario. Tra gli adulti di colore, i decessi potrebbero più che triplicare, passando da 325 a 1.512 o 2.063. Nel confrontare le popolazioni attuali e future, i ricercatori hanno tenuto conto di diversi fattori, tra cui l’età, le condizioni di salute generali e il luogo di residenza. La maggior parte delle persone si adatta al caldo estremo, poiché il corpo trova il modo di raffreddarsi, ad esempio attraverso la sudorazione. Tuttavia, coloro che soffrono di specifiche condizioni di salute, come il diabete e le malattie cardiache, possono reagire in modo diverso e correre un rischio maggiore di avere un attacco cardiaco, un ritmo cardiaco irregolare o un ictus. “Il numero di eventi cardiovascolari dovuti al caldo riguarda una piccola percentuale di adulti, ma questa ricerca dimostra quanto sia importante per i soggetti che presentano fattori di rischio precedenti adottare misure supplementari per evitare temperature estreme”, ha dichiarato Lawrence J. Fine, consulente senior del ramo applicazioni cliniche e prevenzione, presso la Divisione di Scienze Cardiovascolari del National Heart, Lung, and Blood Institute, parte del NIH. Gli autori hanno descritto gli approcci al raffreddamento che alcune città stanno utilizzando: piantare alberi per l’ombra, aggiungere centri di raffreddamento con aria condizionata e utilizzare materiali termoriflettenti per pavimentare le strade o dipingere i tetti. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per capire come questi approcci possano avere un impatto sulla salute della popolazione. “Oltre a pensare all’impatto delle temperature estreme negli Stati Uniti, questo tipo di previsioni modellistiche prefigura anche gli effetti che il caldo estremo potrebbe avere in tutto il mondo, soprattutto nelle regioni con climi più caldi e che sono colpite in modo sproporzionato da disparità sanitarie”, ha dichiarato Flora N. Katz, direttore della Divisione di formazione e ricerca internazionale del Fogarty International Center dei NIH.