Prada, aumentano i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di Prada S.p.A. ha recentemente esaminato e approvato i risultati aziendali fino al 30 settembre 2023. Ecco una breve sintesi dei punti principali:

La sfilata Prada P/E24 ha ricevuto un forte apprezzamento, confermando il successo e la creatività del marchio.

La strategia di Miu Miu ha ottenuto risultati molto positivi.

I ricavi netti sono ammontati a 3.344 milioni di euro, registrando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente.

Le vendite al dettaglio sono aumentate del 17%, raggiungendo 2.979 milioni di euro, con Prada in crescita del 13% e Miu Miu addirittura del 49%. Anche nel terzo trimestre, nonostante sfide precedenti, si è visto un aumento del 10% anno su anno.

La crescita delle vendite al dettaglio è stata trainata principalmente da regioni come l’Asia Pacifico, il Giappone e l’Europa, con aumenti del +21%, +47% e +17% rispettivamente nei primi nove mesi dell’anno. Anche il Medio Oriente ha registrato un incremento del 12%, mentre le Americhe hanno subito una leggera contrazione del 1%.

Tutte le categorie di prodotti hanno visto una crescita rispetto all’anno precedente, con l’abbigliamento in testa con un aumento del 32%. Anche la pelletteria ha registrato un aumento dell’8%, e le calzature del 16%.

Patrizio Bertelli, nella foto, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, ha commentato: “L’esecuzione attenta della strategia ha generato una crescita solida nei nove mesi, e anche nel terzo trimestre, nonostante la base di confronto molto sfidante. Il Gruppo ha continuato a consolidare la desiderabilità dei propri marchi e ha accelerato gli investimenti come previsto. Guardando avanti, possiamo contare sulla nostra rafforzata organizzazione per accelerare sull’innovazione e rendere il nostro Gruppo ancora più dinamico, mantenendo la flessibilità e reattività che da sempre lo caratterizzano.”

Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo, ha aggiunto: “Nel terzo trimestre Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida, sostenuta da vendite like-for-like a prezzo pieno. Miu Miu ha registrato nuovamente un’ottima performance in tutte le geografie e categorie di prodotto. In un contesto geopolitico ed economico incerto che ci richiede di rimanere vigili, continuiamo ad osservare momentum favorevole e forte entusiasmo attorno ai nostri marchi. Questo ci posiziona bene per un quarto trimestre positivo ed in relazione alla nostra ambizione per l’anno di crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato.”