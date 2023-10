Lamborghini batte tutti i record: 7.744 auto vendute nei primi nove mesi

Risultati record per Lamborghini nei primi nove mesi del 2023, che si chiudono con un fatturato che supera la soglia dei 2 miliardi di euro, con un aumento del +5,2% rispetto all’anno precedente, mentre il risultato operativo pari a 618 milioni supera l’intero anno fiscale 2022.

Stephan Winkelmann, nella foto, presidente e Ceo di Automobili Lamborghini, afferma: “Continua il nostro percorso di crescita che si traduce, ancora una volta, in nuovi record per l’azienda e testimonia la lungimiranza delle nostre scelte e la capacità di adattarci al contesto. Il programma Direzione Cor Tauri proseguirà nei prossimi mesi con un importante step, rappresentato dalle prime consegne ai clienti di Revuelto, la prima ibrida plug-in della nostra storia”.

Paolo Poma, direttore generale e Cfo, aggiunge: “I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano l’ottimo lavoro di esecuzione della nostra strategia che stiamo portando avanti. Le attese per l’ultimo trimestre proiettano l’azienda verso il miglior esercizio di sempre e rafforzano il nostro posizionamento nel segmento del lusso”.

In termini di vendite – informa una nota – il record si attesta a 7.744 auto consegnate, con un +4,2% rispetto all’anno precedente. Le vendite si riferiscono quasi esclusivamente ai due modelli con motore termico Urus e Huracan, sold out fino a fine produzione, prevista nella seconda metà del 2024, quando la gamma verrà totalmente ibridizzata. Le tre regioni Emea, America e Asia Pacifico distribuiscono, rispettivamente, 3.117, 2.728 e 1.899 vetture. Gli Stati Uniti si confermano al primo posto (2.342 automobili consegnate), seguiti da Germania (709 unità), Regno Unito (688), Cina, Hong Kong e Macao (643), Giappone (434), M.O. (370) e Italia (336). Nel terzo trimestre sono state inaugurate nuove concessionarie a Sapporo, Lugano, Verona e Budapest.