Italia in ritardo sull’educazione finanziaria: un appello per migliorare le conoscenze

Gli italiani non stanno affrontando bene il tema dell’educazione finanziaria, e i dati ci mostrano una situazione preoccupante. Solo uno su tre adulti si sente sufficientemente informato in materia finanziaria. Tuttavia, l’interesse per apprendere è alto, con l’85% delle persone che ritiene importante avere almeno una conoscenza di base sui prodotti e servizi finanziari. Inoltre, l’83% è a favore dell’introduzione dell’educazione finanziaria nei programmi scolastici. Nonostante queste buone intenzioni, solo il 40% degli italiani è disposto a investire personalmente per migliorare le proprie competenze finanziarie.

La maggior parte delle persone (46%) desidera maggiori informazioni per gestire meglio le proprie finanze, capire i prodotti finanziari e adottare comportamenti più prudenti. Per ottenere queste informazioni, la TV e la radio sono i mezzi preferiti, seguiti dai corsi di formazione, dai video sui social network e dai dépliant presso le banche. Alcuni suggeriscono anche che le visite a musei educativi o i giochi e quiz nei programmi televisivi potrebbero essere modi efficaci per imparare sull’educazione finanziaria.

Martina Donini, nella foto, presidente di Udicon, sottolinea l’importanza dell’educazione finanziaria e l’urgenza di colmare le lacune esistenti. La mancanza di conoscenze finanziarie può portare a scelte sbagliate, a indebitamenti e a una maggiore vulnerabilità a truffe finanziarie. Inoltre, l’educazione finanziaria giovanile promuove l’indipendenza economica e prepara i giovani a prendere decisioni finanziarie più sagge.

Sul fronte dei mutui, solo il 35% degli intervistati ha ricevuto proposte di rinegoziazione da parte della propria banca nonostante gli aumenti delle rate. Solo il 17% degli italiani ha richiesto finanziamenti negli ultimi anni, principalmente sotto forma di prestiti personali.

Questi dati dimostrano quanto sia importante l’educazione finanziaria in situazioni reali che riguardano il bilancio quotidiano. Le istituzioni finanziarie sono invitate a promuovere la trasparenza e offrire servizi educativi per aiutare le persone a prendere decisioni finanziarie più informate.