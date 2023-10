Fotovoltaico: 7.750 tonCO2 in meno per ogni impianto

«In un arco di tempo pari alla durata di vita di un impianto fotovoltaico di medie dimensione (25 anni) si arriva ad un risparmio di 7.750 tonnellate di CO2»sintetizza l’ingegnere Moreno Scarchini, fondatore e CEO di quella che è considerata oggi la “Ferrari del fotovoltaico”, un marchio —quello di EnergRed— destinato a diventare iconico come quello del Cavallino Rampante o come quello della Coca-Cola, di cui l’ingegnere è stato direttore con responsabilità per 6 Paesi per oltre 5 anni.

Il risparmio medio annuale si attesta dunque a 310 tonnellate di gas climalteranti per ciascun impianto. Ma i benefici non solo ambientali: considerando il Levelized Cost Of Electricity (LCOE) ed adottando la Social Accounting Matrix (SAM), le analisi di EnergRed (www.energred.com), E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane, evidenziano significativi vantaggi anche a livello economico ed energetico, con un possibile risparmio diretto del 38%.

Di fatto, si potrebbero liberare 154 milioni di euro annui di risorse per le imprese, a fronte di un investimento che si riduce nel tempo e che può anche essere pari a zero: quella fondata da Moreno Scarchini è la prima E.S.Co. in Italia a fornire impianti fotovoltaici nella modalità “Care&Share” che non prevede alcuna esposizione finanziaria (costo zero) da parte del cliente per l’acquisto o la gestione dell’impianto, senza alcun vincolo di prelievo dell’energia, ad un prezzo per l’autoconsumo bloccato per 12 anni e —in più— con la cessione gratuita dell’impianto alla fine del rapporto.

Grazie all’autoconsumo, ciascuna pmi arriverebbe ad ottenere un beneficio diretto di 3.800 euro per ogni kWp di potenza fotovoltaica installata, oltre ad altri 400 euro per kWp derivanti dal “valore dell’asset”, considerando il suo intero ciclo di vita.

«Tornando poi alla questione ambientale, ipotizzando una produzione media commisurata ad un installato annuo di 0,4 GW per anno, una produzione approssimativamente pari a 4.875 GWh porterebbe approssimativamente ad 1 milione di tonnellate di CO2 risparmiate in 10 anni» conclude Moreno Scarchini, ceo di EnergRed.