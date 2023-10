Enel raddoppia l’impegno per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie con “Ability Parent Care”

Enel, nella foto l’a. d. Flavio Cattaneo, ha lanciato un nuovo programma chiamato “Ability Parent Care” con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto ed emotivo ai genitori di bambini con bisogni speciali. Questo programma è progettato per aiutare i genitori che affrontano sfide come disturbi specifici dell’apprendimento, deficit dell’attenzione, disabilità motorie, sensoriali o neurodiversità come l’autismo.

In che modo funziona il programma? I dipendenti di Enel che sono genitori di bambini con queste esigenze possono partecipare gratuitamente a gruppi di ascolto periodici. Qui, possono condividere le loro esperienze, necessità e emozioni con altre persone che si trovano nella stessa situazione. Questi gruppi sono guidati da esperti qualificati che forniscono un sostegno psicologico e sociale. L’obiettivo è aiutare i genitori a gestire lo stress e la solitudine spesso associati alla cura di bambini con bisogni speciali.

Questo è un passo importante, poiché sempre più genitori si trovano ad affrontare questa sfida. Nel 2020/2021, ad esempio, c’erano quasi 300.000 alunni con disabilità nelle scuole italiane, il che rappresenta circa il 3,6% del totale degli iscritti, un aumento rispetto all’anno precedente.

Ability Parent Care fa parte di una serie di iniziative di Enel per il benessere delle persone. L’azienda è riconosciuta per il suo impegno nel fornire servizi di benessere aziendale, come assistenza psicologica gratuita e un aumento dei giorni di congedo di paternità retribuito. Questo dimostra il forte impegno di Enel nel supportare i propri dipendenti e le loro famiglie in momenti di bisogno.