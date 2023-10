TIM: Il CdA si riunirà il 3 e il 5 novembre per esaminare e deliberare sulle offerte ricevute da KKR

TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) comunica che il Consiglio di Amministrazione si riunirà il prossimo 3 novembre per esaminare l’offerta vincolante su NetCo e quella, di natura non vincolante, relativa a Sparkle, ricevute da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”) lo scorso 16 ottobre, nonché per esaminare la questione di quale organo sociale sia competente a decidere in merito. Il 4 novembre si terrà una riunione informale del Consiglio (induction) per continuare a interpellare il management e i consulenti. Il Consiglio si riunirà di nuovo formalmente il 5 novembre per deliberare.