Intesa Sanpaolo, UN Global Compact Ucraina premia Pravex Bank

Pravex Bank è stata premiata dal Global Compact delle Nazioni Unite in Ucraina per il progetto sociale “Corporate Donor Day”, che realizza insieme al Kyiv City Blood Center: l’iniziativa riguarda la donazione di sangue da parte di dipendenti, clienti e partner della Banca, per salvare la vita di coloro che necessitano di una trasfusione urgente.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del contest “Partnership for Sustainable Development-2023”, organizzato annualmente dal Global Compact Network delle Nazioni Unite in Ucraina, per valorizzare le migliori pratiche di sviluppo sostenibile promosse dalle imprese e dal settore pubblico, con l’obiettivo di raggiungere i Sustainable Development Goals.

Pravex Bank, subsidiary del Gruppo Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) in Ucraina, si è impegnata ad aderire ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite nei quattro ambiti: diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.