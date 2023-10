Edil San Felice ottiene l’attestazione SOA nelle categorie OG4, OG2 e OG12

Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (nella foto, l’a. d. Lorenzo Di Palma), primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan – annuncia di aver ottenuto l’attestazione SOA – categorie OG2 e OG12 – a prova dell’impegno della società nel garantire massima qualità e professionalità nei servizi offerti. La categoria OG2 è relativa al restauro e alla manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, categoria di grande rilevanza considerando il valore e l’importanza del patrimonio storico e culturale italiano e la continua necessità di interventi pubblici nei confronti dei beni immobili sottoposti a tutela e si inquadra anche alla luce della recente acquisizione della società Sogem S.r.l. La categoria OG12 riguarda le opere e gli impianti di bonifica e protezione ambientale, una categoria che garantisce l’accesso a varie tipologie di interventi mirati a ridurre l’impatto ambientale delle attività umane. Queste certificazioni si aggiungono all’attestazione SOA, categoria OG4, già ottenuta da Edil San Felice nell’aprile 2023, con riferimento alle opere d’arte nel sottosuolo, nello specifico riguardante la costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi in sotterraneo necessari per consentire la mobilità in superficie. In piena conformità con la normativa italiana in materia di Lavori Pubblici e Qualificazione, le attestazioni sono state rilasciate in ottemperanza al DPR 207/2010. La società è ora dunque abilitata a partecipare a gare d’appalto pubblico anche nel settore del restauro dei beni tutelati, con una soglia di valore fino a 15 milioni di euro, oltre a essere idonea a committenze private di rilievo, confermando la consolidata affidabilità e competenza di Edil San Felice nel settore. Le certificazioni ottenute, che si aggiungono ad una lista già importante di 13 categorie, sono una testimonianza tangibile del costante impegno nel fornire servizi di eccellenza nel campo delle manutenzioni in diversi settori, aprendo nuove opportunità e consolidando la Società come partner di fiducia per enti pubblici e privati che richiedano servizi di altissima qualità nel restauro e nella manutenzione di beni e servizi.