Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth: alla scoperta delle leggende dell’automobilismo

Il salone “Auto e Moto d’Epoca” rappresenta uno degli eventi europei più importanti dedicati all’automobilismo storico. Quest’anno, in occasione della sua 40ª edizione, si tiene a Bologna, dal 26 al 29 ottobre, nel cuore della “Motor Valley” italiana, un luogo molto prestigioso per gli appassionati di auto. In questo contesto, Stellantis Heritage partecipa con uno degli stand più grandi dell’evento e presenta sei vetture storiche di notevole interesse:

Fiat Abarth 595 (1963): Questa è la versione sportiva della famosa Fiat 500, caratterizzata da dettagli grintosi come una calandra traforata e una marmitta sportiva. Fiat Panda 4×4 (2001): La celebre Fiat Panda si è trasformata in un piccolo fuoristrada, ideale per gli amanti dell’avventura e della vita all’aperto. Alfa Romeo Giulia Sprint GT (1963): Questa coupé compie 60 anni ed è un’icona dell’automobilismo italiano. È nota per il suo stile elegante e le ottime prestazioni. Alfa Romeo 155 V6 Ti “DTM” (1993): Un’auto da competizione che ha vinto il Campionato DTM nel 1993, dimostrando l’abilità dell’Alfa Romeo nel mondo delle corse. Lancia Stratos Stradale (1973): Una vettura leggendaria che ha dominato i rally negli anni ’70. Questa versione stradale ha introdotto elementi da corsa alle auto di tutti i giorni. Alfa Romeo 4C (2013/2023): Per celebrare il decimo anniversario della 4C, il Dipartimento Heritage ha creato un modello unico chiamato “Alfa Romeo 4C Designer’s Cut.”

Inoltre, Stellantis Heritage offre servizi come il Certificato di Origine, che attesta l’anno di produzione e la configurazione originale dell’auto, e la Certificazione di Autenticità, che verifica la conformità dell’auto alle sue specifiche di fabbrica. In occasione del 40º anniversario di Auto e Moto d’Epoca, i possessori di vetture Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth che richiedono la Certificazione di Autenticità riceveranno uno sconto speciale del 15%.

Questi servizi fanno parte degli sforzi di Stellantis Heritage per mantenere vive le tradizioni automobilistiche italiane e preservare il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Inoltre, il progetto “Reloaded by Creators” permette loro di rimettere sul mercato vetture storiche dopo un accurato restauro.

In occasione di Auto e Moto d’Epoca, gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare queste auto iconiche e scoprire di più sulla storia automobilistica italiana.