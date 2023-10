Royal Netherlands Air Force sceglie Thales per aggiornare i sistemi di navigazione aerea

La Royal Netherlands Air Force ha deciso di collaborare con Thales per l’aggiornamento di 13 sistemi di navigazione aerea ILS e DME. Questi sistemi sono fondamentali per la sicurezza e la continuità delle operazioni aeree olandesi. Gli attuali componenti stanno raggiungendo la fine della loro vita utile, e sostituirli è diventato essenziale.

Grazie a questa iniziativa, la vita utile di questi 13 sistemi ILS/DME sarà prolungata fino almeno al 2035. Thales non solo si occuperà della sostituzione dei componenti obsoleti, ma offrirà anche servizi di manutenzione e supporto tecnico per i prossimi 13 anni.

Thales si conferma come un partner fidato della Royal Netherlands Air Force, contribuendo al supporto della navigazione aerea, soprattutto nel contesto della sicurezza NATO. Thales, con la sua vasta esperienza e un track record di oltre 10.000 sistemi installati in più di 170 paesi, offre apparecchiature di navigazione aerea affidabili e di alta qualità. Queste soluzioni avanzate rispondono ai requisiti dell’aviazione militare e soddisfano o superano i rigorosi standard delle Royal Netherlands Air Force.

L’ILS (Instrument Landing System) di Thales è un sistema automatico che garantisce atterraggi sicuri, anche in condizioni meteorologiche avverse. Questo sistema è adatto a qualsiasi situazione, persino di notte o in caso di scarsa visibilità. Thales fornisce ILS sia in configurazioni fisse che mobili, adatti sia a scopi civili che militari. Questi sistemi fissi saranno utilizzati per garantire operazioni sicure presso le basi aeree olandesi. La versione mobile dell’ILS è già in uso presso l’US Air Force dal 2015.

Il DME (Distance Measuring Equipment) è invece utilizzato per fornire al pilota indicazioni sulla distanza dall’aereo alla stazione di terra, sia durante il volo sia durante l’atterraggio.