Stati Uniti e Canada, vini d’Abruzzo al primo posto delle esportazioni

Non si ferma il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che nel mese di ottobre mette nel mirino della promozione il Nord America. Nel loro insieme Stati Uniti e Canada valgono più del 20% dell’intera quota export delle aziende abruzzesi di vino, collocandosi al primo posto come mercato estero d’elezione. “Per il Consorzio e i nostri produttori queste sono occasioni fondamentali per affermarci nei nostri mercati più importanti – dice Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio – i dati export del primo semestre che stiamo elaborando ci stanno parlando di un trend in controtendenza rispetto a quello nazionale, un dato sorprendente e che merita attenzione. Questo è un motivo in più per continuare nella nostra azione di promozione, per aiutare le nostre aziende a rimanere sempre competitive e pronte ad affrontare le sfide future”. Negli Stati Uniti il Consorzio ha fatto tappa nella costa est, toccando Chicago, New York, Washington e Miami con degustazioni guidate e b2b con diversi produttori. I seminari sono stati tenuti da grandi nomi del giornalismo americano come Tom Hyland, Caroline Hermann MW, per culminare con un grandissimo evento targato Vinous a New York l’11 ottobre, dove Antonio Galloni ha guidato un tasting sul Montepulciano d’Abruzzo e sul Trebbiano d’Abruzzo, seguito da un walk around tasting dedicato agli operatori del settore. Fino a oggi a Miami, in Florida, ci sarà una promozione nei ristoranti dove verranno i vini abruzzesi saranno abbinati in degustazione a menu appositamente creati. In Canada si punta al Quebec, la regione canadese più importante in termini di consumi. Qui il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha una campagna di promozione delle denominazioni regionali in alcuni punti vendita del monopolio SAQ in Quebec.