Sanità, Schillaci: “Efficienza sistema non è solo questione di soldi”

Posti letto ospedalieri non utilizzati a pieno nonostante la carenza di cui soffre il nostro Paese? “È la dimostrazione che l’efficienza della sanità non è una questione solo di soldi ma anche di migliorare globalmente l’organizzazione del sistema sanitario nazionale“. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell’inaugurazione della manifestazione ‘Tennis & Friends’, oggi al Foro italico di Roma, commentando i dati del ministero citati in un articolo de La Stampa.

Sulla carenza del farmaco Creon, necessario per trattare patologie del pancreas “sicuramente ci interesseremo”, ha detto ancora Schillaci in merito all’appello pubblicato oggi sul Correre della Sera e rivolto da un paziente proprio al ministro affinché vengano garantite le forniture.

“Torneranno Giochi della Gioventù”

Lo sport e il movimento sono “fondamentali per la salute e la prevenzione delle malattie”. Per questo “insieme ad altri ministri abbiamo firmato un protocollo d’intesa per reintrodurre gli storici Giochi della gioventù nelle scuole di tutta Italia”, ha poi detto il ministro della Salute intervenendo dell’inaugurazione di ‘Tennis & Friends’.

“Questa storica competizione sarà un’occasione per favorire la socialità e ma aiuterà a diffondere tra i ragazzi la cultura della prevenzione attraverso stili di vita sani di cui l’attività fisica è parte integrante”, ha detto Schillaci. “Promuovere l’attività fisica e ridurre la sedentarietà – ha sottolineato – sono azioni di sanità pubblica prioritarie. Un impegno cui anche ‘Tennis & Friends’ dà il suo prezioso contributo e per questo vi ringrazio”, ha concluso il ministro dal palco della manifestazione che coniuga sport e salute.

Adnkronos