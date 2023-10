Iren, nuovi servizi ambientali e programma di miglioramento del decoro urbano della città di Parma

Nuovi servizi ambientali e programma di miglioramento del decoro urbano della città di Parma: al via il complesso di misure che il Comune di Parma ha concordato con IrenAmbiente e che si articolano su più fronti ed un’efficace attività comunicativa.

Ne hanno parlato, venerdì mattina, durante una conferenza stampa, il Sindaco, Michele Guerra; l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Gestione dei Rifiuti, Gianluca Borghi, e l’Amministratore Delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini (nella foto).

Il Sindaco, Michele Guerra, ha rimarcato: “Presentiamo servizi ambientali legati al tema della pulizia e del decoro della città, tema che ha anche risvolti connessi alla sicurezza ed alla percezione stessa che si ha della città. Le misure che verranno introdotte devono però essere supportate dal senso civico dei cittadini. L’Amministrazione comunale investe molte risorse in questo ambito, ma è evidente che occorre il rispetto delle regole da parte di tutti. Presentiamo nuovi servizi che interessano il centro storico e l’Oltretorrente, e che includono anche l’intensificazione dei controlli contro gli abbandoni, la presenza di due tutor per il decoro urbano, di sei nuove ecoisole e la sostituzione dei sacchi bianchi in centro storico con appositi contenitori per l’indifferenziato. Ringrazio il Settore Ambiente del Comune e Iren Ambiente per l’importante contributo a questo progetto di miglioramento”.

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Gestione dei Rifiuti, Gianluca Borghi, ha sottolineato come le innovazioni che verranno introdotte “siano il frutto di una lavoro congiunto di Comune ed Iren Ambiente che ha richiesto mesi e che si fonda sulla osservazione quotidiana della città per elaborare soluzioni migliorative. Parma è ai primi posti in Italia per quanto concerne la raccolta differenziata con l’81 %, per migliorare serve la collaborazione di tutti, accanto alle innovazioni introdotte”.

l’Amministratore Delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, ha dichiarato: “Da quasi 20 anni nel Comune di Parma è attivo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta che ha permesso di raggiungere risultati importanti per la sostenibilità ambientale e per una cultura consapevole dello stile di vita individuale. Iren Ambiente resta come sempre a fianco della Città per supportare le iniziative della Amministrazione Comunale mettendo a disposizione il proprio know-how per il perseguimento di sempre migliori risultati, già oggi assolutamente rilevanti. La percentuale di raccolta differenziata si attesta oggi oltre l’80%, un risultato che permette alla Città di andare oltre gli obiettivi minimi stabiliti dall’Unione Europea ed eccellere a livello nazionale: i nuovi servizi che verranno introdotti miglioreranno ancora di più il decoro e la vivibilità“.

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Parma, a seguito di gara pubblica a valenza europea che ha visto l’aggiudicazione a Iren Ambiente, l’Amministrazione comunale ha avviato, di concerto con Iren, una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali ed un miglioramento del decoro urbano della città.

Gli obiettivi riguardano la sensibilizzazione di cittadini ed imprese sul tema della raccolta differenziata attraverso nuovi servizi ed il potenziamento degli attuali, il miglioramento delle condizioni di decoro cittadino, il contrasto all’abbandono dei rifiuti, la possibilità di fornire elementi di flessibilità e prossimità per il sistema di raccolta porta a porta.