Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “F.O.R. Venezia”

Sostenere le persone fragili di Venezia, in particolare anziani soli e persone con disabilità, grazie ad attività formative, culturali ed inclusive sul territorio per una vita attiva e ricca di socialità: questo l’obiettivo del progetto “F.O.R. Venezia” di Red Carpet For All. Il progetto può ora contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto F.O.R. Venezia vuole favorire la piena partecipazione delle persone fragili alle opportunità sociali e culturali presenti sul territorio e quindi rendere la città di Venezia più accogliente ed inclusiva. Questo sarà possibile attraverso 4 focus principali:

ampliare la proposta di attività nella sede dell’associazione Red Carpet For All;

nella sede dell’associazione Red Carpet For All; promuovere attività inclusive in città grazie alla mediazione con gli enti che offrono occasioni di incontro e attività culturali;

grazie alla che offrono occasioni di incontro e attività culturali; accompagnare con personale di supporto la partecipazione all’offerta ;

; e proporre incontri online per favorire la partecipazione a chi ha una disabilità che non permette di uscire di casa.

Grazie al tuo supporto, Red Carpet For All potrà sviluppare un catalogo di opportunità per permettere alle persone con disabilità, agli anziani e ai loro caregiver (siano essi familiari o personale di assistenza) di partecipare alle diverse attività formative, culturali e sociali sul territorio.

Le proposte saranno molteplici e orientate a favorire l’autonomia, la cittadinanza attiva e la socialità, grazie inoltre a personale di supporto che possa offrire anche sollievo ai caregiver. Sono inoltre previsti laboratori con artigiani locali, incontri e visite culturali, uscite, gite e weekend residenziali nella sede per le persone con disabilità.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare:

l’allestimento della sede associativa : con l’acquisto di letti, armadi e materiali per la cucina, computer, colori per la stampa su stoffa, attrezzi per lavorare il legno e quanto sarà utile alla partecipazione ai vari laboratori;

: con l’acquisto di letti, armadi e materiali per la cucina, computer, colori per la stampa su stoffa, attrezzi per lavorare il legno e quanto sarà utile alla partecipazione ai vari laboratori; l’organizzazione di eventi e incontri di formazione : corsi, laboratori connessi alle tradizioni manifatturiere veneziane e attività aperte alla cittadinanza, anche con linguaggio semplificato Easy to Read;

: corsi, laboratori connessi alle tradizioni manifatturiere veneziane e attività aperte alla cittadinanza, anche con linguaggio semplificato Easy to Read; la mediazione con enti terzi territoriali per supportarli nel rendere i loro programmi accessibili e fruibili a persone con disabilità ed anziani , accompagnandoli ad una partecipazione attiva;

per supportarli nel rendere i loro , accompagnandoli ad una partecipazione attiva; l’organizzazione di weekend, uscite e gite accessibili a persone con disabilità e anziani;

a persone con disabilità e anziani; la creazione di un palinsesto di attività formative e ricreative online per persone in difficoltà alla partecipazione in presenza.

Il progetto vuole coinvolgere direttamente 40 persone con disabilità, in prevalenza giovani e adulti non residenti in strutture dedicate di età tra i 18 e i 65 anni, e 100 anziani over 75 che vivono soli, in particolare se mancanti della rete familiare, in prevalenza donne. I beneficiari saranno individuati fra gli attuali utenti dei servizi dell’associazione e con il supporto dei servizi comunali e sanitari loro dedicati. Indirettamente, raggiungeremo inoltre i loro familiari e caregiver, volontari, operatori dei servizi museali e di altri enti dedicati alla cultura e all’intrattenimento.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine dicembre. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/for-venezia

“Confidiamo nel vostro aiuto per rendere Venezia città a misura di tutti i suoi cittadini”, dichiara Mariacristina Melia, Presidente di Red Carpet For All.

“Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo concreto affinché Venezia continui a essere una città accogliente, inclusiva e accessibile, in cui anche le persone con fragilità possano vivere momenti di aggregazione e di crescita culturale – sottolinea Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione CESVI e altre importanti realtà locali, valorizza le specificità dei vari territori, come testimonia il progetto di Red Carpet For All, che ha un forte impatto sul benessere delle persone anziane e di chi si prende cura di loro”.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 31 dicembre su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.