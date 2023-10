Investimenti, risparmi e previdenza: un mese di educazione finanziaria con Poste Italiane

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) partecipa nuovamente all’iniziativa “Il Mese dell’Educazione Finanziaria 2023”, l’evento italiano più importante dedicato all’educazione finanziaria, che giunge alla sesta edizione. Questo evento, istituito e promosso dal Comitato Edufin, si svolge per tutto il mese di ottobre, con ulteriori informazioni reperibili tramite l’hashtag #OttobreEdufin2023. L’obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere la cultura della conoscenza finanziaria, assicurativa e previdenziale attraverso attività gratuite organizzate da banche, intermediari finanziari, università e associazioni culturali. Questi eventi sono disponibili sia online che in presenza e sono rivolti a adulti, giovani e bambini. Il tema di quest’anno è “È il Momento dell’Educazione Finanziaria!” Il mese comprende tre eventi chiave: il primo, la Settimana del Investitore Mondiale, si è svolto dal 2 all’8 ottobre, promossa dall’Organizzazione Internazionale delle Commissioni di Borsa. Il secondo, la Settimana dell’Educazione Previdenziale, si svolge fino al 14 ottobre, seguita dalla Giornata dell’Educazione Assicurativa il 19 ottobre. Poste Italiane offre un ricco calendario di eventi per il mese. Il 3 ottobre è stato tenuto un webinar sulla “Trasmissione del Patrimonio Generazionale”, in concomitanza con la Festa dei Nonni in Italia il 2 ottobre. Il 5 ottobre sono stati organizzati due webinar sulla tematica “Risparmio e Investimenti” durante la Settimana del Investitore Mondiale. Inoltre, per il 19 ottobre, sono previsti due webinar sulla tematica “Protezione” durante la Giornata dell’Educazione Assicurativa, anch’essi con interpreti LIS e sottotitoli. Il 26 ottobre ospiterà un Convegno Web sull’Educazione Finanziaria dedicato alla popolazione Over 65, considerata uno dei gruppi sociali più vulnerabili dal punto di vista delle conoscenze economiche, finanziarie e assicurative. Infine, per il 31 ottobre, sono programmati due webinar sulla tematica “Risparmio e Investimenti” durante la Giornata Mondiale del Risparmio 2023, sempre con interpreti LIS e sottotitoli.