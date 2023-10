Gli eSports in Italia: la nuova frontiera dell’intrattenimento

Il mondo dello sport in Italia è in crescita e rappresenta oltre il 3,4% del Pil. Settori come il calcio, il nuoto, il ciclismo ed gli eSports stanno guadagnando terreno. Un rapporto della Rome Business School sottolinea che maggiore investimento nell’industria sportiva porterà grandi eventi sportivi ed intrattenimento digitale nel 2023.

Nonostante la spesa pubblica nel settore sportivo sia aumentata nel decennio passato, l’incidenza sulla spesa nazionale rimane inferiore rispetto alla media europea. La Ryder Cup 2023 rappresenta un’opportunità unica per Roma e l’Italia, con progetti ambiziosi per far diventare Roma un punto di riferimento per gli appassionati di golf di tutto il mondo.

Lo sport in Italia ha dimostrato resilienza e ha generato valore economico nel 2022, superando le sfide legate alla pandemia. Il calcio, in particolare, ha un notevole impatto socioeconomico, ma ci sono ancora opportunità di sviluppo, inclusa l’espansione delle infrastrutture sportive.

Il panorama sportivo sta subendo una trasformazione, con crescente interesse per gli eSports e le opportunità che questi offrono a brand e finanze digitali. L’innovazione e l’adattamento saranno chiave per il futuro dello sport italiano.