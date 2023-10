Dal Salento con amore: la Mostra della patata zuccherina a Frigole

Il prossimo 14 e 15 ottobre 2023, Frigole ospiterà la “Mostra della patata zuccherina di Frigole”, un evento sostenibile dedicato alla promozione di prodotti locali a chilometro zero.

Questa iniziativa è organizzata dalla Cooperativa di Comunità “Terra e Mare” in collaborazione con l’Associazione Produttori della Patata zuccherina di Frigole, l’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole e l’Istituto Tecnico Agrario “Presta-Columella”. L’evento gode del patrocinio del Comune di Lecce e del sostegno della Regione Puglia.

La manifestazione si svilupperà su due giornate, con un preludio dedicato agli studenti delle scuole primarie il 13 ottobre. Durante il weekend, i visitatori potranno partecipare a una serie di eventi formativi, ricreativi e conviviali. Ci saranno stand gastronomici, animazioni teatrali, tavole rotonde e la partecipazione di esperti gastronomici, sommelier e studenti dell’istituto alberghiero.

La patata zuccherina, poco conosciuta in Italia, cresce solo in alcune zone del Lazio, del Veneto e a Frigole, nell’agro a nord di Lecce e in poche altre località del Salento. È anche nota come patata dolce o batata ed è stata importata nel diciassettesimo secolo dall’America. Questa varietà rustica, coltivata principalmente nel Salento, offre tuberi allungati con una colorazione rosso-violacea o bruna e una polpa dolce e ricca di zucchero. Nonostante il suo sapore dolce, non contiene zucchero ed è ricca di carotenoidi, rendendola adatta anche per i diabetici e i bambini. È una fonte di vitamine essenziali come la C, la D e la A.

L’agenda dell’evento include attività come un corso di formazione per gli studenti dell’Istituto Agrario “Presta-Columella”, una mostra delle patate zuccherine e dei prodotti locali, tavole rotonde sui vini locali, proiezioni video e la presentazione di un ricettario. Inoltre, gli stand gastronomici offriranno deliziose pietanze a base di patata zuccherina.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di diverse associazioni e istituzioni locali, rendendolo un’occasione imperdibile per scoprire e assaporare questa deliziosa specialità locale mentre si celebra la sostenibilità e la cultura culinaria del Salento.