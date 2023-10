Lanciato Coopstartup Lombardia, il bando per sostenere le startup cooperative

È stato presentato a Palazzo Marino il progetto Coopstartup Lombardia, il bando per lo sviluppo per le startup cooperative. Alla conferenza stampa hanno partecipato Alessia Cappello, nella foto, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri, Simone Gamberini presidente Legacoop, Attilio Dadda presidente Legacoop Lombardia, Barbara Farina Direttrice Legacoop Lombardia, Roberto Valente Dirigente Area Servizi alle Imprese e al Territorio di Unioncamere Lombardia, Armando De Crinito Direttore Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia e Diego Finelli Responsabile Area Nord di Banca Etica. Creare nuove imprese cooperative, competitive e sostenibili, per favorire la crescita economica, sociale e culturale dei territori e delle comunità lombarde: questo l’obiettivo di Coopstartup Lombardia, iniziativa promossa da Legacoop Lombardia e Coopfond con il patrocinio di Unioncamere Lombardia. Coopstartup è il programma nazionale per la promozione delle startup cooperative, avviato da Coopfond in collaborazione con Legacoop, che ha generato edizioni e progetti collegati in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto, con 1.313 idee presentate e 267 business plan selezionati. Coopstartup Lombardia è alla sua prima edizione e coinvolge numerosi partner territoriali.“In un’era in cui la sostenibilità è prioritaria il progetto Coopstartup dimostra il suo impegno a promuovere un’impresa responsabile e inclusiva, rispettosa dell’ambiente e delle persone” osserva l’assessora Cappello. “Le trasformazioni dei contesti urbani sono rilevanti in tutta la Lombardia e occasioni come questa possono aiutare a sviluppare nuovi servizi rivolti alla cittadinanza – è intervenuto l’assessore Maran -. Si tratta di un aiuto importante per permettere a tante nuove imprese di radicarsi in città e sul territorio creando buoni posti di lavoro”. Il bando è aperto a tutti gli ambiti settoriali ed è rivolto a gruppi di almeno tre persone che intendano fondare una startup cooperativa con sede legale e operativa in Lombardia. Per partecipare, occorre iscriversi alla piattaforma Coopstartup Lombardia legacooplombardia.it/bando-coopstartup. Dopo un percorso di formazione e perfezionamento, verranno selezionati i migliori progetti sulla base del valore dell’idea, dell’innovazione, della qualità delle professionalità coinvolte e della coerenza con almeno due Obiettivi dell’Agenda Onu 2030. I promotori accederanno quindi a un percorso gratuito di formazione intensiva e coaching e avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti e consulenti. Al termine di questa fase, il Comitato di valutazione selezionerà fino a cinque progetti di impresa vincitori del bando Coopstartup, che verranno accompagnati alla costituzione in cooperativa ed entreranno a far parte della rete Legacoop, ricevendo un contributo a fondo perduto di 8.000 euro e soprattutto 3 anni di servizi gratuiti dedicati per la gestione della propria impresa.