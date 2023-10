Bonus colonnine elettriche: come ottenere un rimborso dell’80% per l’installazione

Dal 19 ottobre al 2 novembre, è possibile presentare domande per ottenere un rimborso dell’80% delle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Questo incentivo è disponibile per privati e condomini. Sono stati stanziati 40 milioni di euro per coprire queste spese nel 2022, e altri 40 milioni sono previsti per il 2023.

Il rimborso del 80% riguarda le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici tra il 4 ottobre e il 31 dicembre 2022. Questa agevolazione è stata estesa anche per il 2023 e il 2024. Per il 2023, i fondi saranno divisi tra coloro che effettueranno tali spese durante l’anno.

L’importo massimo del bonus è dell’80% del costo di acquisto e installazione, fino a un massimo di 1.500 euro per privati e 8.000 euro per installazioni in parti comuni di edifici condominiali.

Le spese ammissibili includono non solo l’acquisto e l’installazione delle colonnine ma anche gli impianti elettrici, le opere edili necessarie, i dispositivi di monitoraggio, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi e i costi di connessione alla rete elettrica.

Le colonnine devono essere nuove e di potenza standard. Per ottenere il bonus, il pagamento deve essere effettuato tramite strumenti tracciabili come bonifici o carte di credito/debito, e dovrai allegare la fattura e la certificazione di conformità rilasciata dall’installatore. La domanda potrà essere inviata tramite una piattaforma gestita da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Questa iniziativa è parte degli sforzi per promuovere la mobilità elettrica e ridurre l’impatto ambientale del settore dei trasporti.