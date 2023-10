Sesa si espande in Germania acquisendo la società TRIAS Mikroelektronik

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3 miliardi di ricavi consolidati e 5.000 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) il 100% del capitale di TRIAS Mikroelektronik GmbH (“TRIAS”), rafforzando così le proprie competenze e soluzioni software per il settore engineering nella DACH Area. TRIAS, con sedi a Krefeld (Germania) e Iasi (Romania) ed attività operative in Austria e Svizzera, è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e verifica di dispositivi logici programmabili e di circuiti integrati, nonché di sistemi di cablaggio ed on-board networks, con un customer set di clienti enterprise engineering intensive, operanti nel settore dell’elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica e sistemi di difesa. TRIAS, con ricavi attesi nell’esercizio 2023 pari a circa Eu 3 milioni ed un Ebitda margin di oltre il 10%, è partner di Siemens Electronic Design Automation (“EDA”) e Siemens Digital Industries Software, con un team di circa 15 risorse specializzate, basate in Germania e Romania. L’acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un moltiplicate di 5 volte l’Ebitda della società target. Il Gruppo Sesa grazie a questa operazione continua ad espandere le proprie competenze e soluzioni in ambito digitale per il settore engineering oltre i confini nazionali, in un primario mercato come quello tedesco, contraddistinto da un tessuto di imprese manifatturiere orientate alla Digital Transformation, rafforzando così il proprio posizionamento competitivo nella DACH Area con oltre 2.000 clienti serviti in tale regione. Var Group, con l’aggregazione di Trias, consolida ulteriormente la propria presenza nel settore digital engineering, costituito nell’ottobre 2017 con l’acquisto di Tech Value S.p.A., specializzata nell’offerta di soluzioni IT e Product Lifecycle Management (“PLM”) per imprese manifatturiere e sviluppato grazie alle successive acquisizioni nel febbraio 2019 di PBU CAD-Systeme GmbH e nel maggio 2021 di Cadlog Group Srl, incluso la controllata Cadlog GmbH e della società Cimtec GmbH. Var4Industries, Strategic Business Unit di Var Group focalizzata sul settore digital engineering svilupperà ricavi per circa Eu 60 milioni al 30 aprile 2024, di cui il 40% all’estero, in prevalenza nella DACH Area, con circa 200 risorse umane specializzate. L’operazione di partnership si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, con il seguente CAGR nell’ultimo quadriennio (30 aprile 2020 – 30 aprile 2023) a livello consolidato: Revenues +17,0%, Ebitda +29,6%, EAT Adjusted 33,6%. “Grazie all’acquisizione di TRIAS rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi europei, supportando la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere engineering intensive. Rafforziamo il nostro polo europeo di digital engineering a supporto della progettazione industriale, avvalendoci delle tecnologie più innovative. A seguito dell’acquisizione di TRIAS, nell’anno fiscale al 30 aprile 2024, svilupperemo un perimetro di 200 risorse umane e 60 milioni di ricavi nei principali Paesi europei, con obiettivi di crescita e consolidamento ulteriore, abilitando l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale della produzione”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A. e Filippo D’Agata, CEO di Var4Industries. “Siamo lieti di accogliere le risorse umane di TRIAS nel Gruppo Sesa, con l’obiettivo di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un’area a forte intensità manifatturiera e rilevanza produttiva come la Germania, ampliando customer set e capitale umano. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, favorendo l’internazionalizzazione del Gruppo e con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.