Servizi Italia rafforza la sua leadership con l’acquisizione di STERIS

Servizi Italia, un’azienda quotata sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e un leader nell’outsourcing dei servizi ospedalieri in diversi paesi, tra cui Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha annunciato di aver firmato un contratto preliminare con STERIS S.p.A. per acquisire una parte delle attività di STERIS S.p.A. dedicate ai servizi di decontaminazione e sterilizzazione. STERIS S.p.A. è una società italiana indirettamente controllata da STERIS Corp., una grande azienda globale che fornisce prodotti e servizi per la cura dei pazienti, con un focus particolare sulla prevenzione delle infezioni.

Questa operazione è importante per Servizi Italia per diverse ragioni:

Rafforzerà ulteriormente la loro posizione di leadership nei servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico in Italia.

Consentirà loro di acquisire e integrare una struttura produttiva e risorse umane per migliorare l’efficienza delle attività di sterilizzazione chirurgica e di convalida dei processi di sterilizzazione.

La parte delle attività acquisite include il portafoglio clienti, dipendenti, attrezzature chirurgiche, strumenti e altre risorse necessarie per svolgere questi servizi. L’operazione ha un valore di 2,7 milioni di euro ed è prevista essere completata entro dicembre 2023.

Le fasi principali dell’operazione includono la firma di un accordo preliminare, la successiva firma di un contratto di acquisto (soggetto a valutazioni dettagliate) e l’effettiva transazione, il cui prezzo finale sarà determinato in base alle attività e ai debiti del ramo d’azienda al momento del completamento dell’operazione.

“L’accordo raggiunto – ha dichiarato Roberto Olivi Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia – mira a elevare il riconoscimento distintivo del Gruppo Servizi Italia nell’offerta e nella qualità dei propri servizi. Siamo molto orgogliosi di poter rafforzare ulteriormente la nosta presenza all’interno di questo segmento di mercato ponendo le basi per solide e nuove sinergie nei servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle attività di convalida dei processi di sterilizzazione”.