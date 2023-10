Turismo abruzzese in mostra a Rimini: oltre 50 imprese con Confesercenti al TTG

Sono più di 50 le imprese turistiche abruzzesi che saranno presenti con la Confesercenti al TTG di Rimini, divenuto ormai uno degli appuntamenti professionali più attesi nel mondo del turismo. Grazie alla regia di Assoturismo, la federazione che all’interno di Confesercenti riunisce le associazioni di rappresentanza di albergatori, balneari, pubblici esercizi, guide, professionisti del turismo esperienziale, animatori, società di servizi al turismo e gestori dell’ospitalità extra alberghiera, – si legge in una nota – le imprese che hanno dato la propria adesione parteciperanno, in forma diretta o associata, ai b2b che l’associazione ha in agenda dall’11 al 13 ottobre con tour operator e agenzie provenienti da Europa, Usa, Cina ed India, oltre che dal resto d’Italia. Particolare attesa, in base ai primi contatti pre-fiera, per costa e collina teramana, Parco della Maiella, borghi della provincia aquilana, Costa dei Trabocchi e turismo attivo ed esperienziale. Accanto al b2b, la Confesercenti abruzzese – spiega la nota – porterà le esigenze delle imprese turistiche nell’ambito di due tavole rotonde nazionali. La prima si terrà giovedì 12 alle 16 nella sala Abete di Rimini Fiera, focalizzata sul disequilibrio fra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, promossa dall’Ente bilaterale nazionale unitario del turismo costituito da Confesercenti e dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil. La seconda ci sarà invece il 13 ottobre alle ore 12 in un convegno dal titolo “Il territorio ed il ruolo degli operatori e delle associazioni nella costruzione di un turismo responsabile. È davvero un’utopia?” promosso dalla Società italiana di scienze del turismo. La Confesercenti abruzzese, presieduta da Daniele Erasmi e diretta da Lido Legnini, a Rimini sarà rappresentata, fra gli altri, dal presidente di Assoturismo Gianluca Grimi, dal presidente di Assohotel Fabiano Aretusi e dal presidente di Federpate Paolo Setta e dal presidente dei balneari di Fiba Giuseppe Susi, invitato ad un confronto sulle ultime novità della direttiva Bolkestein.